سربلندی کشور در سایه ولایت است/ تضعیف نظام گناه کبیره است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار با جمعی از اعضای جامعه کارگری استان در سخنانی با اشاره ایستادگی کارگران در دفاع از انقلاب و آرمانهای امام و شهدا، عنوان کرد: کارگران همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده اند.

وی با بیان اینکه امام با تکیه بر محرومین و پابرهنگان انقلاب اسلامی را آغاز کرد، بیان کرد: این اعتصابهای کارگری بود که در زمان انقلاب رژیم ستم شاهی را فلج کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه این قشر زحمتکش همواره حامی ولایت فقیه و در همه صحنه ها حاضر بوده اند، عنوان کرد: مسئولان نباید کاری کنند که دشمنان و بدخواهان ملت ایران را سرزنش کنند.

حجت الاسلام میرعمادی خاطرنشان کرد: عملکرد مسئولان نباید به گونه ای باشد که آنهایی که بدخواه نظام هستند و با انقلاب میانه خوبی ندارند ما را مورد ملامت قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه مردم و مسئولان باید به مانند یک ید واحد در کنار هم و گوش به فرمان ولی فقیه باشند، بیان کرد: سربلندی کشور در سایه ولایت فقیه است.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر سخن امام راحل مبنی بر اینکه ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری ها را می گیرد، ادامه داد: مردم ما به فضل الهی همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده اند و امروز تبدیل به الگویی برای جهانیان شده اند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: امروز که کشورهای منطقه قیام خود را آغاز کرده اند و بیداری اسلامی در حال گسترش است آیا سزاوار است که ما در داخل کشور کاری کنیم که دشمن شاد شود.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع برای مردم ما پذیرفته شده نیست، بیان داشت: امروز اوج عظمت ملت مسلمان و انقلابی ایران است و آمریکا در برابر انقلاب اسلامی ایران به زانو درآمده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: امروز که مردم دنیا چشم امیدشان به ماست نباید کاری کنیم که دشمنان شاد شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ملتهای منطقه امروز به ما نگاه می کنند، بیان داشت: ما نباید کاری کنیم که بدخواهان انقلاب ما را سرزنش کنند.

وی بیان کرد: امروز هر کسی هر کاری انجام دهد که باعث تضعیف نظام و رهبری شود گناه کبیره مرتکب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است، عنوان کرد: با این اوصاف تضعیف نظام حرام است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه فضای کاری که به وجود آمده است را باید قدر بدانیم، یادآور شد: دولت و ملت باید دست به دست هم با تبعیت از ستون انقلاب یعنی ولایت فقیه در راستای سربلندی نظام گام بردارند.