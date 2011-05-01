مدیران در گزارش پروژه های بهره برداری شده مسکن مهر دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم‌رضا پیریایی ظهر یکشنبه در شورای مسکن استان همدان اظهار داشت: مدیران باید با تشکیل جلسات کارشناسانه تعداد واحدهای مورد بهره‌برداری مسکن مهر را به طور دقیق اعلام کنند چراکه در غیر این صورت آمارشان پذیرفتنی نیست.

پیریایی با تأکید بر پیگیری مصوبات و تعهدات مسکن مهر توسط فرمانداران خاطرنشان کرد: فرمانداران مسئولان مستقیم پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های مسکن مهر در استان همدان هستند و در این راستا باید با جدیت عمل کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه در بازدیدهای خود، روند اجرای طرح های مسکن در استان همدان را زیر نظر می گیرم، افزود: نظارت، پیگری و در نهایت تحویل طرح های مصوب شده در بخش مسکن بر عهده فرمانداران است.

مصوبات سفر وزیر مسکن به همدان بررسی می شود

وی انجام این مسئولیت را از جمله مصادیق میثاق نامه امضا شده توسط فرمانداران دانست و گفت: بررسی تمامی مصوبات سفر اخیر وزیر مسکن به استان همدان باید به صورت ویژه در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.

پیریایی از بازدید دو روزه خود از روند اجرای طرح‌های مسکن مهر در استان همدان خبر داد و یادآور شد: بازدیدها با حضور خبرنگاران انجام می شود و مسئولان امر باید آماده ارائه گزارش دقیق باشند.

استاندار همدان اضافه کرد: ادامه روند این بازدیدها در شش مقطع زمانی تا پایان بهمن ماه سال جاری خواهد بود که اولین دور آن هفته آینده انجام می شود.

تعهدات مسکن مهر باید براساس امکانات موجود باشد

معاون عمرانی استاندار همدان نیز گفت: تمامی تعهدات و مصوبات مسکن مهر باید بر اساس امکانات و توانایی های موجود و با استفاده از کارشناسی‌های دقیق صورت پذیرد.

سید حسن موسوی اظهار داشت: تمامی تعهدات این شورا در زمینه طرح های مسکن باید به مرحله اجرا برسد.

5500 واحد مسکن مهر در همدان بهره برداری می شود

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان همدان نیز گفت: پنج هزارو 500 واحد مسکن تا پایان خردادماه سالجاری در استان همدان به بهره برداری می رسد.

اصغر مجیدی افزود: تا پایان خرداد ماه سالجاری طرح های 432 واحدی فرهنگیان، 84 واحدی جهاد خانه سازی، 744 واحد خود مالکین، 300واحدی سپاه، 62 واحدی توان راهان ، 10 واحدی کمیته امداد و پروژه 174 واحدی ناجا در همدان به بهره برداری می رسد.

وی نظارت، تامین زمین و حمایت از انبوه سازان را از مهمترین وظایف مسکن و شهرسازی در بخش مسکن مهر عنوان کرد.