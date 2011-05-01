اولین دوره مسابقات موتورسواری قهرمانی خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این مسابقات در رشته های موتور ریس، cdi و تریل و با حضور شهرستانهای بیرجند، سرایان و فردوس امروز در بیرجند برگزار شد.

در پایان این مسابقات در بخش انفرادی موتور ریس در کلاس 400 سی سی؛ عباس شبانی محبوب از فردوس، مجتبی صحرا دار از بیرجند و محمد قلی زاده از فردوس مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در کلاس 600 سی سی؛ سعید قربان زاده و حسین میغانی از بیرجند و محمد قلی زاده از فردوس حائز مقام های برتر شدند.

در کلاس 1000 سی سی؛ حمید نادی مقدم، اسماعیل یوسفی و محسن قاسمی فر از بیرجند به ترتیب اول و سوم شند.

در تریل و در کلاس 200سی سی؛ محمدرضا خسروی و محمد صالح خسروی و سید احسان شمس آبادی از بیرجند در CDI و در کلاس 125 سی سی: جمال یوسفی از سرایان ، علی فاطمی و محمد ناصری تباه از بیرجند و در کلاس 150 سی سی؛ محمد حسین هادی زاده، حسین سمیعیان و مجید خفاجیه از سرایان مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در بخش تیمی نیز تیم های بیرجند، سرایان و فردوس به ترتیب اول تا سوم شدند.