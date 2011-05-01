به گزارش خبرگزاری مهر وی ادامه داد: در طول تاریخ بسیاری از پیمان‌ها از بین رفته یا تغییر یافته‌اند. چنانچه پیمانی براساس عدالت باشد، قابل احترام است، در غیر این صورت نمی‌توان آن را محترم و قابل پذیرش محسوب کرد.

سخنگوی سابق جماعت اخوان المسلمین همچنین در خصوص دلایل توجه آمریکا به مصر و نگرانی اسرائیل از اوضاع جاری منطقه گفت: آمریکایی‌ها نگران مصالح خود هستند. آنها نگرانند مبادا شریان‌های حیاتی برای انتقال نفت و منابع انرژی به غرب، بسته شده یا در روند آن اختلال ایجاد شود که طبعاً به ضررشان تمام خواهد شد. اسرائیلی‌ها هم نگران معاهده صلح با مصر و صادرات گاز به این رژیم و همچنین روابط‌شان با حکومت خودگردان هستند. غربی‌ها و اسرائیل همگی به ‌دنبال آن هستند که تحولات اخیر، خطری برای این مصالح و معاهده کمپ ‌دیوید ایجاد نکند.

الهلباوی اظهار داشت: از نظر من آمریکا بزرگترین تروریست است، چون آنها هیروشیما و ناکازاکی را ویران کردند. آنها در کره و ویتنام وحشت ایجاد کردند. آنها به عراق و افغانستان حمله کردند و در عین حال از اسرائیل به شکلی کورکورانه پشتیبانی می‌کنند.

گفتنی است کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه با هدف تشکیل ائتلافی از نخبگان این حوزه برای مقابله جدی با پدیده تروریسم با حضور 1000 نفر از اندیشمندان داخلی و خارجی روزهای 24 و 25 اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.