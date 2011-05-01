نرخ سواد آموزی در سیستان و بلوچستان به 80 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با گرامیداشت هفته معلم اظهار داشت: نهاد آموزش و پرورش پایه تمام علوم، پیشرفت و بالندگی در جامعه است.

وی افزود: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بویژه در سال های اخیر امر سواد آموزی و توسعه علم و دانش در بعضی نقاط سیستان و بلوچستان رشد چشم گیری داشته است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها یک دانشکده با هزار دانشجو در استان وجود داشت.

رئیس شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیان داشت: خدمات بخش آموزش در کشور کم نظیر و قابل تقدیر است.

وی افزود: با این وجود به سبب گستردگی و پراکندگی این استان همچنان نیاز به توجه و تلاش بیشتر مسئولان دولتی برای بالابردن شاخص های آموزشی احساس می شود.

وی با اشاره به تحولات خاورمیانه و توطئه دشمنان اسلام بویژه شبیخون فرهنگی علیه دانش آموزان از متولیان امر خواست تا با تشکیل کلاس های آموزشی مسائل فرهنگی و دسیسه های فرهنگی دشمنان را برای دانش آموزان بیان دهند.