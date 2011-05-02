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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۰۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‌مهر - گروه‌‌ورزشی: پیگیری بیستمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان و برگزاری هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت‌‍ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوم می سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* فولاد یزد - صنعت ساری، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی یزد
* پیام مخابرات فارس - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه ارتش شیراز
* ابومسلم مشهد - داماش دورود، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی مشهد
* مس سرچشمه کرمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* استقلال اهواز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
* سپیدرود رشت - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه سردارجنگل
* آلومینیوم هرمزگان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

 گروه ب:
* فولاد یزد - صنعت ساری، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی یزد
* پیام مخابرات فارس - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه ارتش شیراز
* ابومسلم مشهد - داماش دورود، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی مشهد
* مس سرچشمه کرمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* استقلال اهواز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
* سپیدرود رشت - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه سردارجنگل
* آلومینیوم هرمزگان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

- دومین روز از بیستمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان امروز در شهر گیونگجوی کره‌جنوبی پیگیری می‌شود که طی آن فرزاد عبداللهی، پریسا فرشیدی و سمانه شش پری به دیدار رقبای خود می‌روند.

-  هفته سی و پنجم رقابت‌‎های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با دیدار تیم‌های لاتزیو و یوونتوس  پایان می‌رسد. 

- هفته سی و چهارم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با بازی تیم‌های اسپانیول و آتلتیک بیلبائو به پایان می‌رسد. 

کد مطلب 1302231

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