درخواست باشگاه استیل آذین از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استیل آذین، معاون حقوقی باشگاه استیل آذین پیرو اتفاقات بازی این تیم برابر پرسپولیس با ارائه درخواست کتبی به کمیته انضباطی تقاضای استمهال(طلب مهلت) کرد. در متن این درخواست آمده است:

« با توجه به ادامه محرومیت بازیکنان این تیم تا پایان فصل جاری لیگ برتر و تعیین مجازات مقتضی در خصوص بخش اعظم تخلفات صورت گرفته فعلا صدور حکم عاجل در خصوص تخلفاتی که اخیرا به بازیکنان تفهیم شده است مواجه با تکلیف نیست.

لذا به منظور محفوظ ماندن حق دفاع بازیکنان خاطی مستدعی است با درخواست این باشگاه در خصوص اعطای مهلت 10 روزه بابت ارائه دلایل و مدارک جدید موافقت فرمایید.»