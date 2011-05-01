به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در نشست خبری که در بوستان ولایت برگزار شد به وضعیت سازمان نوسازی و پیشنهاد اعضای شورای شهر مبنی بر انحلال این سازمان اشاره کرد و گفت: اعضای شورای شهر حق نظارت دارند و هم اکنون برنامه سال 90 سازمان نوسازی را مورد بررسی قرار دادند، نکاتی را نیز مطرح کردند.

سخنگوی شهردار تهران تاکید کرد: سازمان نوسازی شهرداری تهران درچند سال اخیر حجم فعالیت خود را به شکل مطلوب توسعه داده اما اعضاء شورا بر این عقیده اند که اقدامات این سازمان انتظارات شورا را برآورده نکرده که در این مورد باید دید آیا امکانات لازم در اختیار سازمان نوسازی قرار داشته یا خیر؟

ایازی با اشاره به اجرای طرح تفصیلی شهر تهران و ارتباط این طرح با قیمت مسکن اظهار کرد: بنا به تاکید شهردار تهران تمام اطلاعات طرح تفصیلی باید در پرتال شهرداری برای ارائه به شهروندان قرار گیرد تا افراد سودجو نتوانند از آن سوء استفاده کنند.

وی تصریح کرد: طرح تفصیلی امسال قطعا اجرایی می شود و اجرای آن با قیمت مسکن ارتباطی ندارد.

ایازی با اشاره به این که از سوم تا 25 خرداد ماه مصادف با ولادت حضرت فاطمه (س) و 13 رجب ولادت حضرت علی (ع) برنامه های مختلف فرهنگی، هنری در سطح شهر پیش بینی شده است، گفت : موزه دفاع مقدس، بوستان ولایت و مجموعه ورزشی جانبازان به وسعت 20 هزار متر مربع در همین ایام به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با تاکید بر این که از سوم خرداد ماه تا 25 خرداد 110 پروژه فرهنگی و رزشی افتتاح خواهد شد افزود: 13 رجب در بوستان ولایت برنامه های مختلف ورزشی ، فرهنگی برای شهروندان تهرانی در نظر گرفته شده است و همچنین شهروندان می توانند از برنامه های شاد این بوستان در ایام شعبانیه بهره مند شوند.

ایازی در مورد بخشهای مختلف فاز اول بوستان ولایت اظهار کرد: در فاز اول،احداث دو رینگ دیده شده که یکی رینگ کندرو در بیرون بوستان به عرض 15 متر و دیگری دور تا دور بوستان به طول7 کیلومتر شامل قسمت های پیاده روی و درشکه سواری، دومیدانی و دوچرخه سواری است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در ادامه در مورد فضاهای مذهبی در نظر گرفته شده در بوستان ولایت عنوان کرد: احداث 12 نمازخانه و یک مسجد بزرگ با معماری ایرانی اسلامی در بوستان ولایت پیش بینی شده تا شهروندان ضمن گذران اوقات فراغت خود به مسائل دینیشان نیز بپردازند.

ایازی در ادامه در مورد اتنخاب طرح سردر بوستان ولایت عنوان کرد: تاکنون 620 نفر در این مسابقه شرکت کرده و طرح های خود را برای انتخاب سر در بوستان ولایت ارائه دادند .

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این که آیا سرعت احداث فاز اول بوستان ولایت در کیفیت آن تاثیر گذار بوده اظهار کرد: در ارتباط با بحث کیفیت، بحثهای نظام کنترل پروژه و مشاور دیده شده و علاوه بر آن سازمان عمران شهرداری تهران با نظارت ،متولی کیفیت کار بوده و قطعا با نظارتی که در شهرداری تهران اعمال می شود، بحث سرعت کار به کیفیت آن خلل وارد نخواهد کرد.

ایازی در ادامه در مورد وضعیت احداث تهران سرای قرآن اظهار کرد: پروژه تهران سرای قرآن یکی از مصوبات سال جاری شورای شهر بوده و امیدواریم ظرف 4 سال یعنی مدت زمانی که برای بهره برداری کامل این مجموعه در نظر گرفته شده تهران سرای قرآن راه اندازی و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد اعتبارات مترو و اینکه گفته می شود در یک ماه اخیر کمک جدی از سوی دولت به مترو ارائه شده، تاکید کرد: تا جایی که من اطلاع دارم در این یک ماه اخیر کمک جدی از سوی دولت به مترو صورت نگرفته در حالیکه مجلس مصوبات مختلفی را برای این موضوع به تصویب رساند اما در هر حال امیدواریم دولت محترم به موضوع مترو عنایت داشته و نسبت به توسعه آن کمک های لازم را مبذول دارند.

سخنگوی شهردار تهران با تاکید بر اینکه در حوزه یارانه ها رقم محدودی توسط دولت ارائه شده، خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها شهرداری در چند ماه آخر سال گذشته نسبت به افزایش قیمت بلیط مترو اقدام نکرد و در این مورد هزینه ای به شهرداری تحمیل شد، و برای سال 90 مطرح شد یا دولت با اجرای هدفمند کردن یارانه ها سهمی که ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده پرداخت کند و یا این سهم با افزایش قیمت بلیط مترو و اتوبوس توسط مردم تامین شود.

ایازی افزود: ما در حال مذاکره با دولت برای عدم افزایش قیمت بلیط مترو و اتوبوس هستیم که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیدیم اما امیدواریم این مذاکره به نحوی به نتیجه برسد که قیمت بلیط افزایش نیابد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش به مراسم خاکسپاری 8 تن از شهدای دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 17 اردیبهشت ماه 8 تن از شهدای دوران دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس خاکسپاری شده و به همین مناسبت 40 هزار لاله در باغ موزه کاشته شده و مراسم سوگواری در باغ موزه دفاع مقدس و هم زمان در میدان هفت تیر برگزار خواهد شد.

وی در مورد وضعیت احداث فاز 2 برج میلاد نیز اظهار کرد: سرمایه گذار داخلی برای احداث فاز 2 برج میلاد انتخاب شده و مذاکرات اولیه نیرز صورت گرفته و امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری آغاز شود.

سخنگوی شهردار تهران درباره چرایی عدم ارائه گزارش توسط شهرداری تهران با بیان توضیحاتی مبنی بر اینکه تونل توحید شاهکار مهندسی است و نباید نسبت به آن تردید داشت گفت: در هر پروژه ای اشکالاتی وجود دارد .البته من از این بابت مشکلی نمی بینم شاید اعضای شورای شهر نسبت به مسئله خاصی نقطه نظر داشته باشند که حتما گزارشی به آنها خواهیم داد.