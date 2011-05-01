مدیران همدان نگران اعتبار برای اردوهای طرح هجرت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عبدالرضا آزادی در نخستین جلسه ستاد پشتیبانی طرح‌ اردوهای هجرت 3 در سال جاری اظهار داشت: باید هرکدام از مدیران خود را عضوی از بسیج سازندگی دانسته و کارها را به بهترین نحو انجام دهند.

وی از مشارکت یک میلیون و 461 هزار و 777 نفر روز بسیجی خواهر و برادر دانش‌آموز، دانشجو و سایر اقشار در طرح اردوهای هجرت سه در سال گذشته خبر داد.

آزادی گفت: دستگاه‌های اجرایی می توانند متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود را به سازمان واگذار کند.

فرمانده سپاه استان همدان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری سهم استان همدان در طرح اردوهای هجرت دو میلیون نفر روز است.

وی گفت: در سال گذشته اردوهای طرح هجرت 70 روز کاری ادامه یافت و در فصل تابستان پوشش خوبی برای اوقات فراغت جوانان ایجاد کرد.