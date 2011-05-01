نرخ تورم پایان فروردین به 13.2 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه 1390

را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در فروردین ماه1390 به شرح ذیل است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه1390 نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش یافت به نحوی که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 19.7درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه1390نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1389 معادل 13.2درصد است.

گفتنی است، پیش تر بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه 89 را معادل 12.4 درصد اعلام کرده بود.