اندیشه های شهید مطهری مبنای فکری نظام است

حجت الله عبدالحسین دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به سالگرد شهادت استاد مرتضی مطهری اظهارداشت: شهید مطهری فراتر از زمان خود می اندیشید و با افکار اعتقادی و جامعه خشک متحجرانه مبارزه می کرد.

وی افزود: به این دلیل دشمنان نظام و انقلاب نتوانستند این نوع از تفکرات شهید مطهری را قبول کنند و این استاد بزرگوار را به شهادت رساندند.

وی با تاکید به اینکه مطهری زنده است گفت: به فرموده رهبر انقلاب "تا جمهوری اسلامی و دلهای تپنده و مخلص و فداکار این ملت وجود دارند مطهری زنده است چرا که مطهری یکی از معلمان نظام جمهوری اسلامی و یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلام با مغز تفکر و قوی و دل آگاه و هوشمند علمی او شکل گرفت لذا وجود مطهری یک وجود مستمر و زنده است".

دفتری با گرامیداشت یاد و خاطره استاد علامه مرتضی مطهری و همه شهدای عرصه دین و اعتقاد و نکوداشت هفته معلم گفت: برنامه های متعددی در سپاه ثارالله استان کرمان در راستای تعالی بخشی معنوی سپاهیان اعم از سربازان، کارکنان و بسیجیان اقشار مختلف در هفته تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: 10 اردیبهشت ماه با نام شهید مطهری و ولایت فقیه، 11 اردیبهشت ماه با نام شهید مطهری و بصیرت دینی نام گذاری شده است.

مسئول تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه ثارالله اظهار داشت: 12 اردیبهشت ماه با نام روز شهید مطهری و اندیشه مطهری و بصیرت دینی نامگذاری شده که مربیان عقیدتی سیاسی معلمان فرهنگی و بسیجی با نماینده ولی فقیه در استان کرمان دیدار می کنند.

وی گفت: 13 اردیبهشت ماه با نام شهید مطهری و زن مسلمان، 14 اردیبهشت شهید مطهری و بیداری اسلامی نامگذاری شده است.

دفتری اظهار داشت: در این روزها جلسات و نشست های هم اندیشی مربیان و اساتید، حلقه های طرح صالحین، نشست ویژه و بزرگ حکمت مطهر، افتتاح کتابخانه دیجیتالی امام علی( ع) و توزیع یک جلد قرآن کریم به همراه کتاب نور مبین به تمامی پاسداران سپاه ثارالله برگزار می شود.

وی افزود: در ششمین روز از این هفته با عنوان شهید مطهری، جهاد و شهادت، قبور مطهر شهدا، گلباران و با آرمان های شهدا تجدید میثاق می شود.

دفتری بیان داشت: آخرین روز از هفته تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی با عنوان شهید مطهری مهدویت و انتظار است که مربیان و معلمان بسیجی در نماز عبادی و سیاسی جمعه شرکت می کنند.

این مسئول ساخت و راه اندازی مرکز تداوم عقیدتی در سپاه ثارالله اجرای دوره های متعدد آموزش عقیدتی برای هزاران نفر از پاسداران، سربازان و بسیجیان و اعزام جمع کثیری از کارکنان و فرماندهان بسیج را به شهرهای مشهد مقدس - قم و شیراز از مهمترین فعالیت های تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی در سال 89 برشمرد.