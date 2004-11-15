شيراك به ليبي مي رود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، يك مقام مسئول رسمي ليبي امروز دوشنبه اعلام كرد كه ژاك شيراك در تاريخ 24 نوامبر سال جاري به ليبي سفر خواهد كرد.

مدت زمان و برنامه كاري اين سفر همچنان اعلام نشده است.



شيراك پيش از اين در ماه اكتبر گذشته درهنگ كنگ اعلام كرده بود كه تا قبل ازپايان سال جاري ميلادي از ليبي ديدار خواهد كرد.

اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه روابط ديپلماتيك ميان فرانسه و نظام ليبي به رهبري سرهنگ قذافي از سرگرفته شده است.

شيراك افزود: دعوت نامه اي را از سوي مقامات ليبي براي سفربه طرابلس دريافت كرده است.



پيش از اين دولت ليبي مبالغي را به عنوان غرامت به خانواده هاي قربانيان حادثه هوايي اوتاي فرانسه در سال 1989 و حادثه انفجار يك مركز تفريحات شبانه در برلين در سال1986 پرداخت كرده است و همين عوامل منجر به بهبود روابط فرانسه و ليبي شده است.



گفتني است ميشل بارنيه وزير امورخارجه فرانسه در اوايل اكتبر سال جاري ميلادي از طرابلس ديدار كرد و ضمن انتقال نامه رئيس جمهور فرانسه به سرهنگ قذافي، زمينه سفر شيراك را نيز فراهم ساخت.

