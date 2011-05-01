به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی کریمیان بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مدیران اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با آیت الله العظمی جوادی آملی، اظهار داشت: اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از حدود چهار سال قبل فعالیتش را شروع کرد و در حال حاضر این اتحادیه دارای بیش از 200 عضو از 30 کشور جهان است.



وی در مورد اهداف شکل گیری این اتحادیه گفت: ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)، دفاع از مصالح و مقدسات جهان و امت اسلامی، مقابله با ظلم و استکبار، دفاع از مظلومین عالم و... از جمله اهداف و وظایف این اتحادیه است.



کریمیان تاکید کرد: ما به دنبال شکل گیری یک بلوک رسانه ای هستیم که از این طریق بتوانیم اهداف عالیه اسلامی را بهتر ترویج دهیم.



وی با اشاره به برگزاری دو اجلاسیه توسط گروه کمیته معارف این اتحادیه، اظهار داشت: اجلاسیه اول با عنوان شیوه های تبلیغ دین در رسانه بود که دو سال قبل برگزار شد و اجلاسیه دوم هم با عنوان دین، رسانه و کودک در قم در حال برگزاری است.



دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با اشاره به اهمیت بررسی این موضوع گفت: موضوع کودک و برنامه‌های مربوط به کودکان از مسائل مهم در جهان اسلام است که متاسفانه قالب هایی که در برنامه سازی کودک وجود دارد و برنامه هایی که اجرا می شود در قالب های غربی است.



کریمیان با ابراز تاسف از اینکه جهان اسلام مصرف کننده این گونه برنامه هاست، تصریح کرد: این برنامه ها تهدید بزرگی برای جهان اسلام به شمار می رود که نسل آینده را با خطرات جدی مواجه می کند.



وی با بیان اینکه بیشتر برنامه های مربوط به کودکان از سوی صهیونیسم مسیحی و یهودیان تولید می شود، تاکید کرد: آنها با تولید این برنامه ها، نیازی به لشکرکشی ندارند.



کریمیان به هدف از برگزاری همایش دین، کودک و رسانه اشاره کرد و افزود: این اجلاسیه به دنبال تعیین قالبهای تولید برنامه بر اساس آموزه های دینی است و امیدواریم این اجلاسیه نقطه آغازین برای یک تحول بزرگ در تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی برای کودکان باشد.