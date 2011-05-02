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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

219 روز وقت برای راه‌اندازی یک کسب و کار

219 روز وقت برای راه‌اندازی یک کسب و کار

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، گفت: در حال حاضر برای ایجاد هر کسب و کار در ایران 219 روز وقت باید صرف شود در حالی که این موضوع در برخی کشورها کمتر از 10روز است.

مسلم خانی در گفتگو با مهر از وجود برخی موانع و مسائل در فضای کسب و کار کشور سخن گفت و افزود: به صورت متوسط در ایران برای راه اندازی یک کسب و کار نیاز به صرف 219 روز وقت است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار با اشاره به اینکه 219 روز صرف کردن برای ایجاد یک کسب و کار پذیرفتنی نیست، اظهار داشت: مطالعه ای که هم اکنون سازمان دیده بان کارآفرینی جهانی انجام داده است مشخص شد که در این زمینه برخی کشورها به پیشرفته های خوبی دست یافته اند.

خانی کشوری مانند سنگاپور را به عنوان نمونه مطرح کرد و افزود: سازمان دیده بان کارآفرینی جهانی اعلام کرده است که برای ایجاد یک کسب و کار به صورت متوسط فقط 9.5 روز وقت صرف می شود.

وی همچنین به کشوری مانند عراق نیز اشاره کرد که اعلام کرده است برای رونق سرمایه گذاری می توانند 6 روزه زمینه کار را برای متقاضیان فراهم کند.

این مقام مسئول در وزارت کار، ادامه داد: بنابراین در سال جهاد اقتصادی لازم است تا به سمت روان سازی مقررات حرکت کنیم و از این فرصت برای کوتاه سازی موانعی که در سر راه کارفرمایان و کارآفرینان است استفاده کنیم.

به گفته خانی، این همه پیچ و خمی که در کشور ما هم اکنون برای کارفرمایان داریم در خیلی از موارد اگر شجاعت و علاقه خودشان نباشد ممکن است طرح ها متوقف شوند.

وی به مضوع تحریم اقتصادی و امکان ضرر کارفرمایان نیز پرداخت و گفت: بنابراین ما هرچقدر فضای کسب و کار را به سمت بهبود پیش نبریم و بهینه سازی مقررات را که بسیاری از آنها به سادگی قابل اجرا است را به روز نکنیم، قطعا در دستیابی به اهداف سال جهاد اقتصادی و سال های بعد از آن با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

کد مطلب 1302273

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