ساخت و ساز مدارس براساس معماری اسلامی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا یازرلو در همایش معاونین و مربیان پرورشی، تربیت بدنی، بهداشت و مشاوران نواحی یک و دو آموزش و پرورش کرمان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس برنامه ریزی، همانند آینده پژوهان حرفه ای، آینده را می بینند و مسائل را واکاوی می کنند و به آن پاسخ می دهند.

وی با بیان اینکه امروز برنامه ریزی در دنیا از دو منظر انجام می شود اظهار داشت: نوع نخست برنامه ریزی معطوف بر مسئله و نوع دیگر برنامه استراتژیک است.

این مسئول تصریح کرد: در برنامه ریزی استراتژیک، فرصت ها، نقاط ضعف شناسایی و متناسب با آن برای توسعه برجستگی ها و کاهش کاستی ها برنامه ریزی می شود.

یازرلو به طراحی بانک اطلاعاتی توسط مشاوران آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این بانک متضمن هفت هزار فرصت شغلی در کشور است.

وی اظهار داشت: در بخش هدایت تحصیلی نیز آزمون جدیدی با حضور متخصصان رونمایی شده است که هدایت تحصیلی را به شکل منطقی راهبری می کند.

وی با اشاره به آغاز هفته مشاوره در آموزش و پرورش افزود این نوع برنامه ریزی براساس آینده نگری خاصی پیش می رود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این نهاد به سمت هدایت تحصیلی متفاوتی در حرکت است.

وی با بیان اینکه جنس مطالبات فرهنگیان متفاوت است گفت: نوع مطالبات فرهنگیان حکایت از پیشرفت و اصرار بر تعالی دارد.

یازرلو اظهار داشت: مسئولیت های سترگ به منظور ایفای نقش شگرف برای ساخت تمدن ایران نوین اسلامی براساس اندیشه های فاخر و معماری رهبر فرزانه انقلاب در حال انجام است.

وی ادامه داد: جنس و نوع مطالبات فرهنگیان این مهم را تقویت می کند.

وی به سرمایه گذاری های عظیم فرهنگی دولت در بخش فرهنگ اشاره کرد و گفت: 17 هزار میلیارد تومان در دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهوری به بخش فرهنگ اختصاص یافته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: سبک نوینی از معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس و مجتمع های آموزشی در کشور در حال انجام است که استان کرمان نیز یکی از این نوع آموزشگاه ها را خواهد داشت.

وی افزود: این آموزشگاه و مجتمع متضمن عدم نیازهایی است که توسط مشاوران آموزش و پروش واکاری می شوند.



