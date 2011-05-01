طرح مدارس مروج سلامت در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد مهدی مجذوبی بعد از ظهر یکشنبه در کارگاه مدارس مروج سلامت در همدان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های اجرایی استان همدان باید برای ارتقا سلامت گام بر‌دارند، گفت: آموزش و پرورش در این رمینه نقش مهمی دارد.

مجذوبی با اشاره به اینکه برای ارتقا سلامت در جامعه، گروه‌های هدف و ابزارهای مختلفی وجود دارد، اظهار داشت: نقش آموزش و پرورش در این زمینه بیشتر از سایر دستگاه ها است.

رئیس مرکز بهداشت همدان به ضرورت اجرای طرح مدارس مروج سلامت اشاره کرد و گفت: باید نقاط مؤثر این طرح را شناسایی کرد.

طرح مدارس مروج سلامت به همه ابعاد سلامت توجه دارد

مجذوبی با اشاره به اینکه طرح مدارس مروج سلامت به همه ابعاد سلامت توجه دارد، گفت: سلامت محل تحصیل از نظر بهداشت محیطی و نوع تغذیه دانش‌آموزان در مدارس در اجرای طرح مدرسه مروج سلامت باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه طرح مدرسه مروج سلامت، ملی و کشوری است، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش دو ستون اصلی اجرای طرح مدرسه مروج سلامت هستند.

وی افزود: پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح مدارس مروج سلامت در مراکز آموزشی تعیین شده در راستای توسعه این طرح در سایر مدارس استان همدان اقدام می شود.

کارشناس تغذیه مدارس آموزش و پرورش استان همدان نیز در این نشست گفت: در طرح مدارس مروج سلامت در استان، اولویت کاری آموزش و ایجاد تغییر نگرشی افراد است.

در اجرای طرح مدارس مروج سلامت باید مزیت ها برای افراد بازگو شود

حسین ملکی با بیان اینکه مجموعه گروه سلامت آموزش و پرورش با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی روابط نزدیکی دارد، گفت: در اجرای این طرح باید مزیت‌ها و کیفیت کاری برای افراد بازگو و تبیین شود.

وی به اجرای طرح ستاره‌دار کردن مدارس در دو سال اخیر اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به کمیت بالای این طرح، کیفیت آن افت کرد و پشتیبانی لازم نیز از طرف مسئولان صورت نگرفت و در نهایت طرح موفق نبود.

کارشناس تغذیه مدارس آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه امر آموزش نباید تنها برای دانش‌آموزان باشد، اظهار داشت: باید آموزش والدین و اولیا و عوامل اجرایی مدارس نیز مد نظر باشد.

وی تأکید کرد: در اجرای برنامه مروج سلامت در سطح مدارس نباید اظهارنظرهای شخصی را لحاظ کنیم.

کارشناس تغذیه مدارس آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه تغییر فضای فیزیکی مدارس نیازمند اعتبار است، خاطرنشان کرد: برخی از نواقص با مدیریت صحیح و کمترین هزینه برطرف می‌شود و با توجه به جامعیت طرح، اگر برنامه‌ریزی صحیحی اعمال شود، نتیجه مثبتی حاصل می‌شود.