طوفان در پایتخت 47 حادثه برجای گذاشت/ 30 درخت قطع شد

محمدرضا حاجی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزش باد شدید و طوفان بعد از ظهر یکشنبه باعث سقوط درختان و اشیاء روی پشت بام خانه ها شد، افزود: این حوادث هیچگونه تلفات جانی نداشته و فقط برخی از درختها بر روی وسایل نقلیه سقوط کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این درختها در خیابان قائم مقام فراهانی بر روی یک رهگذر سقوط کرد که آتش نشانان فوراً او را نجات دادند و هیچگونه جراحتی برای وی به وجود نیامد.

جاجی بیگی اضافه کرد: پنج مورد از این درختها بر روی کابلهای برق، چهار مورد بر روی خودروها و بقیه نیز روی دیوار یا خیابان سقوط کرد.

باد و طوفان در مناطق پارک چناران واقع در منطقه پونک، خیابان پاکزاد، بلوار شهر زیبا ،آیت اله سعیدی، سه راهی فلاح، یافت آباد، محلقه ابراهیم آباد، خیابان شریعتی، کلاهدوز ،16 آذر، مولوی مقابل بانک کارگشایی، تقاطع فاطمی و جویبار،

پیروزی، منطقه پرستار،ظفر، خیابان فرید افشار، ولیعصر، مقابل پارک ساعی، فتحی شقاقی و قائم مقام فراهانی مناطقی سبب سقوط برخی درختان شد.