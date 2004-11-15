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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۸:۳۴

وزارت امورخارجه آمريكا :

پاول استعفا كرد

پاول استعفا كرد

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا امروز استعفاي خود را به بوش رئيس جمهور اين كشور تسليم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك مقام عاليرتبه وزارت امور خارجه آمريكا امروز اعلام كرد كه پاول استعفانامه خود را تسليم جرج بوش رئيس جمهور آمريكا كرد .

وي اعلام كرد كه كاخ سفيد به زودي بيانيه اي در اين زمينه منتشر خواهد كرد .

گفتني است كالين پاول قرار بود هفته آينده سفري به كرانه باختري داشته باشد .

كالين پاول ژنرال سابق 67 ساله ، وزير امور خارجه آمريكا در 4  سال اول رياست جمهوري جرج بوش بود . وي در سال 1937 در هارلم به دنيا آمد . والدين وي مهاجرين جامائيكايي بودند . پاول در برونكس جنوبي رشد كرد و در حالي دوره دبيرستان را سپري كرد كه هيچ هدف و راه مشخصي را در زندگي نداشت .  

پس از پايان دوره دبيرستان وي به كالج سيتي در نيويورك رفت تا در زمينه زمين شناسي به تحصيل بپردازد .و در آنجا بود كه وي به ارتش پيوست . وي فرمانده واحد خود شد وسپس در سال 1958 فارغ التحصيل شد .

پاول دومين ژنرال دوم ارتش آمريكا شد و يكي از 16 هزار مشاورين نظامي دبود كه بوسيله رئيس جمهور كندي در سال 1962 به ويتنام جنوبي اعزام و در همانجا زخمي شد .

کد مطلب 130229

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