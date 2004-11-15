پاول استعفا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك مقام عاليرتبه وزارت امور خارجه آمريكا امروز اعلام كرد كه پاول استعفانامه خود را تسليم جرج بوش رئيس جمهور آمريكا كرد .

وي اعلام كرد كه كاخ سفيد به زودي بيانيه اي در اين زمينه منتشر خواهد كرد .

گفتني است كالين پاول قرار بود هفته آينده سفري به كرانه باختري داشته باشد .

كالين پاول ژنرال سابق 67 ساله ، وزير امور خارجه آمريكا در 4 سال اول رياست جمهوري جرج بوش بود . وي در سال 1937 در هارلم به دنيا آمد . والدين وي مهاجرين جامائيكايي بودند . پاول در برونكس جنوبي رشد كرد و در حالي دوره دبيرستان را سپري كرد كه هيچ هدف و راه مشخصي را در زندگي نداشت .

پس از پايان دوره دبيرستان وي به كالج سيتي در نيويورك رفت تا در زمينه زمين شناسي به تحصيل بپردازد .و در آنجا بود كه وي به ارتش پيوست . وي فرمانده واحد خود شد وسپس در سال 1958 فارغ التحصيل شد .

پاول دومين ژنرال دوم ارتش آمريكا شد و يكي از 16 هزار مشاورين نظامي دبود كه بوسيله رئيس جمهور كندي در سال 1962 به ويتنام جنوبي اعزام و در همانجا زخمي شد .