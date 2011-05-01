به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نوذری بعد از ظهر یکشنبه در دومین روز همایش دین، رسانه و کودک با بیان اینکه در تئوری پردازی های دینی تغییرات ایمان در گستره زندگی توصیف و تبیین می‌شود تصریح کرد: در غرب دیدگاه غالب آن است که آموزش دین باید تا زمان تفکر انتزاعی به تاخیر بیفتد به همین دلیل در کتب دینی ایران نیز این آموزشها در مقطعی از کتابها حذف شد.



وی با بیان اینکه این دیدگاه با آیات و روایات متناقض است بیان کرد: آیات و روایات معتقدند که پایه های ایمان در دوره های مختلف کودکی تا جوانی شکل می گیرد و ظهور می یابد.



نوذری تصریح کرد: در دوره 2 تا 7 سالگی کودک الگوبرداری و تقلید می کند همچنین جنبه های فطری به خوبی درکودک مشهود است و تاثیر آموزش در تثبیت و ایجاد دینداری قابل مشاهده است.



کودکان پیدایش هر چیزی را به قدرتی بسیار قوی ربط می دهند



وی افزود: کودک در دوره کودکی به منشا اشیاء توجه زیادی دارد و پیدایش هر شیئی را به موجودی قدرتمند نسبت می دهد، مفهوم رازقیت را می فهمد، دائمی و همیشگی بودن خدا را می تواند درک کند بنابراین کودک به صورت طبیعی به سوی موجودی که قدرت مطلق دارد و دائمی است سوق دارد.



نوذری بیان کرد: کودک ابتدا جنبه های محسوس و مشهود ایمان والدین را به درون می برد و مناسک و نوع پوشش و آرایش دینی در جامعه و خانواده را الگوبرداری می کند اما اینکه چه مقدار می تواند پیام را دریافت وتحلیل کند به فهم منطق کودک بر می گردد.



تخیل سامان دهنده ذهن کودک است



وی افزود: تخیل در غیبت تفکر منطقی به سراغ کودک می آید و به او انسجام می دهد.



نوذری با اشاره به نقش آموزش برای کودکان تصریح کرد: ما با همان سطح منطق و ظرفیت شناختی کودک و زبان او می‌توانیم از طریق گفت و گو و تلقین و واکنش مناسب به عکس العمل های دینی کودک مسایل دینی را در او تقویت کنیم.



وی اظهارداشت: والدین می توانند از طریق نمادهای دینی، قرائت قرآن در خانه، برنامه دینی منظم در خانه و فراهم کردن زمینه ارتباط کودک با محیط زمینه درونی سازی و تبدیل به داشته های شخصی را برای او فراهم کنند.



تشویق؛ عامل ماندگاری دین در نهاد کودک



نوذری تصریح کرد: بسیاری از اعمال دینی را می توان با تشویق در کودک ماندگار کرد و این داشته ها در بزرگسالی تبدیل به دانستنی های کودک می شود.

