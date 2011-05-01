جامعه نیازمند نظریه پردازی دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ،حجت الاسلام عباسعلی شاملی بعد از ظهر یکشنبه در دومین روز همایش دین رسانه و کودک گفت: در دهه گذشته در حوزه علمیه تلاش‌هایی علمی برای حرکت به سمت نظریه پردازی دینی آغاز شده است اما ما در عصر اخیر نیازمند نهضت نرم افزاری دینی و تولید علم دینی و نظریه پردازی هستیم.



وی ادامه داد: در زمینه ساماندهی زندگی آدمی دستمان خالی نیست و اگر خالی باشد منطقةالفراغ هستند که ما نتوانسته ایم هنوز حکمی را برای آن پیدا کنیم.



شاملی تصریح کرد: دین رسانه و کودک از مسایل مستحدثه است که باید کارشناسان دینی در این زمینه کار کنند که البته تلاش هایی در این باره در حوزه انجام شده است.



تکرارکننده نتایج تحقیقات غربی هستیم



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: ما در عرصه رسانه دین و کودک بسیار کند کار می کنیم و یا در سطح کلیات باقی مانده ایم و یا فقط تکرارکننده نتایج تحقیقات غربی هستیم.



وی افزود: نظریه غالب در روان شناسی رشد این است که برای کودک و نوجوان تا به سن 13 سالگی نرسیده هر کار دینی انجام دهید موفق نیست چون مفاهیم دینی و دین مفاهیم انتزاعی هستند و تا فرد به 13 تا 15 سال نرسد ثمری ندارد و تنها تقلید طوطی وار است.



شاملی بیان کرد: محققان حوزه و پژوهشگران اسلامی با این نظریه مخالفت کرده و معتقدند که سنین فراگیری ایمان از کودکی آغاز می شود و کودک به صورت تقلید و حس رفتار عینی والدین واطرافیان آرام آرام می تواند ریشه های دینداری را در خود تقویت کند.



نیازمند مبانی نظری رشد کودک متناسب با آموزه های دینی هستیم



وی افزود: ما پیش از هر چیز نیازمند مبانی نظری رشد کودک متناسب با آموزه های دینی هستیم و تا ندانیم مراحل رشد کودک چگونه است نمی توانیم برای او برنامه ریزی کینم.



شاملی تصریح کرد: صاحبان رسانه ها باید با منطق کودکان و نوجوانان و منطق حاکم بر ساختار عاطفی و رفتاری آنها آشنا باشند.



وی افزود: بچه ها همانند بزرگان برای خود دعا دارند اما مفهومی که یک بچه از دعا می فهمد متفاوت از فهم دعایی است که بزرگان دارند.