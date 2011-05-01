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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

معلمان بسترهای تحقق شعار جهاد اقتصادی را فراهم کنند

معلمان بسترهای تحقق شعار جهاد اقتصادی را فراهم کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با گرامیداشت روز معلم گفت: انتظار می رود معلمان فرهیخته بستر مناسبی برای تحقق شعار جهاد اقتصادی فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه با صدور بیانیه ای به مناسب گرامیداشت 12 اردیبهشت ماه افزود: امسال بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام شامخ معلم را درحالی برگزار می کنیم که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است.

وی اظهار داشت: تعلیم و تعلّم از مواهب الهی به پیامبران و امامان معصوم (ع) و اولیای صالح برای رهایی بشریت از گمراهی و یافتن راه هدایت و رستگاری است.
 
قناعت گفت: تعلیم و تربیت سنت حسنه ای است که اوج خلاقیت ، عشق و هنر آفرینش را متجلی می سازد و 12 اردیبهشت ماه، سالگرد شهادت استاد فرزانه ، معلم شهید مرتضی مطهری (ره) اندشمند برجسته جهان اسلام ، فرصت مناسبی برای تجلیل و بزرگداشت خادمان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت است.
 
استاندار گلستان افزود: معلمان و استادان، علم و ایمان را در ضمیرهای پاک جوانان و نوجوانان حک می کنند و سیاهی جهل را از دلها می زدایند و جرعه زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازند.
 
وی عنوان کرد: دانایی و آگاهی و ارتقای سطح بینش و دانش، اساس تعالی و پیشرفت شخصیت والای انسانی را تشکیل می دهد،این مسئولیت بر عهده معلمین دلسوز و استادان فرزانه است و هیچ شخصیتی به اندازه معلم و استاد نقش مؤثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن اسلامیمان ندارد.
 
قناعت، فرارسیدن روز معلم را به معلمین عرصه علم و پژوهش که با کلام و قلم خود زمینه شکوفایی و بالندگی علمی و اخلاقی نسل آینده کشور اسلامی ایران را فراهم می کنند، تبریک و تهنیت عرض کرده، دوام و توفیقات و سرافرازی آن عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستار شد.
کد مطلب 1302298

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