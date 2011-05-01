معلمان بسترهای تحقق شعار جهاد اقتصادی را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه با صدور بیانیه ای به مناسب گرامیداشت 12 اردیبهشت ماه افزود: امسال بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام شامخ معلم را درحالی برگزار می کنیم که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است.

وی اظهار داشت: تعلیم و تعلّم از مواهب الهی به پیامبران و امامان معصوم (ع) و اولیای صالح برای رهایی بشریت از گمراهی و یافتن راه هدایت و رستگاری است.

قناعت گفت: تعلیم و تربیت سنت حسنه ای است که اوج خلاقیت ، عشق و هنر آفرینش را متجلی می سازد و 12 اردیبهشت ماه، سالگرد شهادت استاد فرزانه ، معلم شهید مرتضی مطهری (ره) اندشمند برجسته جهان اسلام ، فرصت مناسبی برای تجلیل و بزرگداشت خادمان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت است.

استاندار گلستان افزود: معلمان و استادان، علم و ایمان را در ضمیرهای پاک جوانان و نوجوانان حک می کنند و سیاهی جهل را از دلها می زدایند و جرعه زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازند.

وی عنوان کرد: دانایی و آگاهی و ارتقای سطح بینش و دانش، اساس تعالی و پیشرفت شخصیت والای انسانی را تشکیل می دهد،این مسئولیت بر عهده معلمین دلسوز و استادان فرزانه است و هیچ شخصیتی به اندازه معلم و استاد نقش مؤثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن اسلامیمان ندارد.

قناعت، فرارسیدن روز معلم را به معلمین عرصه علم و پژوهش که با کلام و قلم خود زمینه شکوفایی و بالندگی علمی و اخلاقی نسل آینده کشور اسلامی ایران را فراهم می کنند، تبریک و تهنیت عرض کرده، دوام و توفیقات و سرافرازی آن عزیزان را از درگاه ایزد متعال خواستار شد.