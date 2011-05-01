پیشنهاد برقراری خط هوایی مستقیم تبریز – تفلیس از سوی گرجی ها

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، "کوباتاکوپیا" بعدازظهر یکشنبه در دیدار با احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی گفت: این پیشنهاد به شرکت هواپیمایی ملی گرجستان خواهد شد تا با مساعدت مسئولان آن محقق شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی خط هوایی مستقیم تبریز – تفلیس گام مهمی در تعمیق همکاری های دوجانبه است، افزود: برگزاری نشستی با مسئولان فرودگاه بین المللی تبریز جهت تحقق این مهم ضروری است.

این نماینده مجلس گرجستان همچنین به بازدید خود از معادن طلای در دست اکتشاف آذربایجان شرقی، اظهار امیدواری کرد، با توانایی بالا و دانش فنی مهندسان گرجستانی ،بهره برداری از این معادن به زودی آغاز شود.

"تاکوپیا" گفت: مشکل خاصی برای ادامه عملیات شرکت گرجی در معادن طلای آذربایجان شرقی وجود ندارد و همکاری مسئولان محلی قابل تمجید است.

وی اظهار داشت: فضای مناسب و مثبت موجود در آذربایجان شرقی برای تسریع در عملیات اکتشاف معادن طلای این استان کمک خواهد کرد.

دو معدن "میوه رود" و "استرقان" از توابع شهرستان ورزقان توسط یک شرکت گرجی در دست اکتشاف است.عیار این معادن نیم گرم در تن معادل حداقل عیار لازم برای استخراج یک معدن طلاست.

ورزقان در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.