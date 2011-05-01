اعطای مجوز بهره بردرای از معادن طلای ورزقان به گرجستان

علی مسافری بعدارظهر یکشنبه در حاشیه دیدار یکی از نمایندگان مجلس گرجستان با استاندار آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: گزارش شرکت گرجی درباره اکتشاف این معادن مورد تائید فنی سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی قرار گرفت و لذا گواهی بهرهبرداری از معادن مزبور به شرکت گرجی اعطا شد.

وی گفت: عیار طلای این معادن، نیم گرم در تن معادل حداقل عیار لازم برای استخراج معدن طلاست اما این شرکت گرجی نسبت به اقتصادی بودن این استخراج با توجه به در اختیار داشتن تکنولوژی بالا امیدوار است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی یادآور شد: شرکت گرجی 90 درصد و طرف ایرانی 10 درصد از سهم اکتشاف و استخراج این معدن را در اختیار دارند.

به گفته مسافری، تا کنون برای عملیات اکتشاف معادن طلای "میوه رود" و "استرقان" آذربایجان شرقی 20 میلیون دلار هزینه شده و قرار است برای فاز بهره برداری این معادن نیز رقمی بالغ بر 50 میلیون دلار هزینه شود.

معادن طلای "میوه رود" و "استرقان" از توابع ورزقان در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.