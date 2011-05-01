دولت نگاه ویژه ای برای حل مشکل جوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احسان مقدم روز یکشنبه در نهمین سفر شهرستانی در جمع جوانان مشعل دار با بیان اینکه دولت کریمه در شش سال اخیر با وجود هجمه‏ و فضاهای تخریبی دست از خدمت رسانی به مردم برنداشته است افزود: ما جوانان باید وحدت را که همیشه مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است سرلوحه کارهایمان قرار دهیم و نگذاریم برخی افراد برای منافع شخصی خودشان فضای خدمت رسانی دولت خدمتگزار را مخدوش کنند.

وی اظهارداشت: همه هزینه هایی که رئیس جمهور محترم و دولت عدالت محورش در این شش سال پرداخت می کند به علت امتیاز ندادن به افرادی است که به هر بهانه ‏ای می خواهند از او امتیاز بگیرند.

مقدم تصریح کرد: عده ای از مصلحت اندیشان معلوم الحال مدعی اصولگرایی همیشه از اقبال روز افزون مردم به رئیس جمهور وحشت داشتند و حاضرند همه گونه هجمه به او وارد کنند زیرا درصدند خدمات این دولت را در بین مردم به ویژه جوانان مخدوش کنند و زیر سئوال ببرند و دولت را از مسیر باز دارند تا بگویند این دولت ناکارآمد است و این مستمسکی باشد برای اثبات خود و نفی شعارهای انقلابی دولت و آنها را از حرکت بازدارند.

مشاور استاندار با بیان اینکه این همه هجمه علیه دولت تاکنون و در طول تاریخ سابقه نداشته است ، خاطرنشان کرد: چرا باید برخی افراد به جای همراهی با دولت برای خدمت رسانی به مردم، به سمتی حرکت کنند که انجام همه کارها را سیاسی کنند مگر غیر از این است که دولت کریمه به دنبال خدمت به مردم به ویژه محرومان است.

مقدم گفت: دولت از بداخلاقی ها و از خواص دو پهلویی که هیچ وقت حاضر نشدند مصلحت اندیشی را کنار بگذارند و مکنونات قبلی خود را آشکار کنند رنج می برد و این مربوط به یک هفته، دو هفته و یا یک ماه اخیر نیست.

مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین با بیان اینکه جوانان باید سطح آگاهی خود را درباره خدمات دولت افزایش دهند تا در مقابل هجمه دشمنان ایستادگی کنند تصریح کرد: وظیفه و رسالت جوانان امروز روشنگری از فتنه جدید و تبعیت کامل از ولی فقیه است و این کار با بصیرت ممکن می شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال 90 به جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، خطاب به جوانان گفت: از آنجا که جوانان به عنوان موتور محرکه کشور نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می دهند شما باید در سال جهاد اقتصادی موتور حرکت اقتصادی باشید تا روند توسعه کشور تسریع شود.

مقدم با بیان اینکه جوانان باید در سال جهاد اقتصادی توانایی ‎های خودشان را جدی بگیرند، افزود: جوانان باید برای ارتقا اطلاعات جهاد اقتصادی از خانواده‏ها شروع کنند و مدیران هم نیز در این زمینه آنان را همراهی کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‏ها گفت: مردم نباید به آثار اجرای این طرح مقطعی نگاه کنند زیرا چشم انداز اجرای این طرح تحقق دغدغه های دولت یعنی عدالت در جامعه است.

مشاور استاندار گفت: دولت به دنبال حل مشکل بیکاری جوانان است و در سال جاری برنامه ریزی ‏خوبی در این زمینه دارد که امیدواریم اجرایی شود.

وی گفت: جوانان به ویژه جوانان روستایی دارای پتانسیل زیادی هستند و مصمم هستیم از استعدادها و پتانسیل‏های جوانان روستایی استفاده کنیم زیرا در تحقق اهداف برنامه ‏های سازمان جوانان موثر خواهد بود.

مقدم اظهارداشت: سفرهای روستایی و حضور در بین جوانان روستایی فرصتی است تا از نزدیک پای حرف جوانان بنشینیم تا بتوانیم با کمک جوانان روستایی مشکلات آنان را حل کنیم.

در پایان این سفر یک روزه به روستا، احسان مقدم با خانواده شهید ربانی دیدار و گفتگو کرد.