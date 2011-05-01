تصویر برداری مستند "راهیان دیار عشق" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، مستند روایتی "راهیان دیار عشق" با موضوع سفر عده‌ای از دانش‌آموزان دبیرستانهای جنوب‌ شرق استان تهران به مناطق جنگی و یادمان رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.

این مستند از تولیدات مؤسسه فرهنگی هنری (N.G.O) فرنام هنر است که میثم تفرشی به عنوان نویسنده و کارگردان، آزاده کرمانی مشاور کارگردان، مصطفی سربازی فیلمبردار، محسن میری تدوین، زیبا سعیدی روابط عمومی و خسرو هداوندخانی هماهنگی ساخت این مستند روایتی را بر عهده داشتند.

مؤسسه فرهنگی- هنری (N.G.O) فرنام هنر یک تشکل مردم نهاد است که مدیریت آن را میثم تفرشی یکی از جوانان فعال عرصه تئاتر، تلویزیون، رادیو، خبر بر عهده دارد.

وی همچنین نماینده سمنها در هیئت نظارت و مسئول دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان ورامین است که طی یک دهه‌ گذشته توانسته بیش از ۸۰نمایش و تئاتر با موضوعات مختلف و فیلمهایی چون شفا، معجزه، اخلاص، پیوند، طنین سبز، شهر ما شهر شماست، سفرنامه آبی، آژیر قرمز، پلیس ۱۱۰، لاله‌های گمنام، قلم عاشقی، مرداب، همدل شدگان و انتظار خاکستری را جهت اکران عمومی جشنواره‌های مختلف و سفارشات ادارات استان تهران تولید نماید.