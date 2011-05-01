به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه در بررسی بخش هزینه ای مقرر کردند اعضای هیئت علمی ، آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکت های پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشور مصوب 1337.10.2 نیستند.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر دولت را موظفند کردند بابت حقوق ، رفع دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته یا تغییرات بعدی آن و اجرای "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران"، " طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی"، "قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389.12.4" و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 90 به جلسه صبح فردای مجلس(دوشنبه) موکول شد.

مجلس جلسه خود را ساعت 18 و 30 دقیقه به پایان رساند.