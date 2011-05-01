مناطق روستایی اولویت اجرای پروژه های عمرانی اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: امسال اعتبارات عمرانی استان دو برابر شده و باید از مزیت در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام و عمران روستاهای محروم تلاش مضاعفی کرد.

وی با بیان اینکه تا آخر تیر ماه جاری مانده اعتبارات عمرانی استان در اسل 89 جذب خواهد شد، اضافه کرد: با حرکت متعادل، منطقی و رعایت انضباطهای مالی کشور باید مانده اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان جذب شود.

استاندار اردبیل خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان افزود: اعتبارات سال 89 اعم از ملی و استانی به موقع و به درستی و با رعایت کیفیت در اجرا هزینه شود، بطوریکه تا پایان تیر ماه برگشت اعتبارات عمرانی نداشته باشیم.

وی همچنین از تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان خبر داد و اجرای تحول چشمگیر اقتصادی کشور را اصلاح سیستم مالیاتی دانست و بر فرهنگ مالیات دهی به جای مالیات گیری تأکید کرد.

صابری یادآور شد: در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاه ها نیز، 95 درصد از فروش این اموال به تکمیل پروژه های عمرانی و پنج درصد در جهت هزینه جاری و پرسنل دستگاه ها هزینه خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در استان ابراز داشت: تا پایان سال جاری تمامی نیروهای شرکتی باید به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی تغییر وضعیت یافته و فعالیت خواهند کرد.

استاندار اردبیل خواستار تکریم خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان در ادارات شد و آنها را یادگاران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس خواند و تصریح کرد: باید در خدمت به آنها طوری رفتار کینم که شرمنده خون شهدا و خانواده آنها نباشیم.

وی همچنین با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، اهمیت این روز را یاد آور شد و خاطر نشان کرد: با همیاری و همراهی آحاد مختلف جامعه توطئه دشمنان خنثی و خلیج فارس همچنان فارس خواهد ماند.

صابری با نکوداشت هفته کارگر و معلم، این اقشار را جزو صبورترین، فراگیرترین و زحمتکش ترین افراد جامعه دانست و بر هماهنگی و همدلی این قشر تأکید کرد.