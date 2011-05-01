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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۷

مناطق روستایی اولویت اجرای پروژه های عمرانی اردبیل اعلام شد

مناطق روستایی اولویت اجرای پروژه های عمرانی اردبیل اعلام شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل مناطق محروم روستایی و طرحهای نیمه تمام را مهمترین اولویت در اجرای پروژه های عمرانی این استان طی سال جاری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: امسال اعتبارات عمرانی استان دو برابر شده و باید از مزیت در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام و عمران روستاهای محروم تلاش مضاعفی کرد.

وی با بیان اینکه تا آخر تیر ماه جاری مانده اعتبارات عمرانی استان در اسل 89 جذب خواهد شد، اضافه کرد: با حرکت متعادل، منطقی و رعایت انضباطهای مالی کشور باید مانده اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به استان جذب شود.

استاندار اردبیل خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان افزود: اعتبارات سال 89 اعم از ملی و استانی به موقع و به درستی و با رعایت کیفیت در اجرا هزینه شود، بطوریکه تا پایان تیر ماه برگشت اعتبارات عمرانی نداشته باشیم.

وی همچنین از تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال استان خبر داد و اجرای تحول چشمگیر اقتصادی کشور را اصلاح سیستم مالیاتی دانست و بر فرهنگ مالیات دهی به جای مالیات گیری تأکید کرد.

صابری یادآور شد: در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاه ها نیز، 95 درصد از فروش این اموال به تکمیل پروژه های عمرانی و پنج درصد در جهت هزینه جاری و پرسنل دستگاه ها هزینه خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در استان ابراز داشت: تا پایان سال جاری تمامی نیروهای شرکتی باید به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی تغییر وضعیت یافته و فعالیت خواهند کرد.

استاندار اردبیل خواستار تکریم خانواده های شهدا، ایثارگران، آزادگان در ادارات شد و آنها را یادگاران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس خواند و تصریح کرد: باید در خدمت به آنها طوری رفتار کینم که شرمنده خون شهدا و خانواده آنها نباشیم.

وی همچنین با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، اهمیت این روز را یاد آور شد و خاطر نشان کرد: با همیاری و همراهی آحاد مختلف جامعه توطئه دشمنان خنثی و خلیج فارس همچنان فارس خواهد ماند.

صابری با نکوداشت هفته کارگر و معلم، این اقشار را جزو صبورترین، فراگیرترین و زحمتکش ترین افراد جامعه دانست و بر هماهنگی و همدلی این قشر تأکید کرد.

کد مطلب 1302317

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