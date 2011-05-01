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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

500 مبلغ در دهه دوم فاطمیه به مناطق مختلف لرستان اعزام شدند

خرم آباد - برگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام 500 مبلغ در دهه دوم فاطمیه به مناطق مختلف این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی خادمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان هر ساله در فصول و مناسبت های تبلیغی مختلف با هماهنگی های بعمل آمده با مبادی اعزام، روحانیون بومی و غیر بومی را جهت امر تبلیغ و برگزاری هرچه باشکوهتر مناسبت های دینی و مذهبی به مناطق مختلف استان اعزام می کند.

وی اقامه نمازجماعت، بیان احکام، برگزاری گفتمان دینی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) و عزاداری را از جمله برنامه های مبلغین اعزامی در ایام فاطمیه عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در دهه اول فاطمیه تعداد 70 مبلغ دینی به‌مناسبت ایام فاطمیه به مناطق شهری و روستایی این استان اعزام شدند.

حجت الاسلام خادمی افزود: از این تعداد مبلغ 15 نفر آنها اعزامی از حوزه علمیه قم و مابقی نیز از روحانیون مستقر بومی استان بودند.

کد مطلب 1302339

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