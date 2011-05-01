500 مبلغ در دهه دوم فاطمیه به مناطق مختلف لرستان اعزام شدند

حجت الاسلام علی خادمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان هر ساله در فصول و مناسبت های تبلیغی مختلف با هماهنگی های بعمل آمده با مبادی اعزام، روحانیون بومی و غیر بومی را جهت امر تبلیغ و برگزاری هرچه باشکوهتر مناسبت های دینی و مذهبی به مناطق مختلف استان اعزام می کند.

وی اقامه نمازجماعت، بیان احکام، برگزاری گفتمان دینی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) و عزاداری را از جمله برنامه های مبلغین اعزامی در ایام فاطمیه عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در دهه اول فاطمیه تعداد 70 مبلغ دینی به‌مناسبت ایام فاطمیه به مناطق شهری و روستایی این استان اعزام شدند.

حجت الاسلام خادمی افزود: از این تعداد مبلغ 15 نفر آنها اعزامی از حوزه علمیه قم و مابقی نیز از روحانیون مستقر بومی استان بودند.