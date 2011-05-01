حقوق کارگران با واردات بی رویه نقض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده عصر یکشنبه در نشست بررسی کارگران و حقوق آنان از منظر قانون کار، با اشاره به اینکه توصیه مقام معظم رهبری در مورد جدی گرفته شدن مدیریت واردات افزود: مدیریت واردات که مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است باید در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد تا این معضل اساسی هرچه سریعتر برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه حقوق کارگران با واردات بی رویه محصولات چینی نقض می شود با انتقاد از واردات بی رویه محصولات خارجی گفت: کار بجایی رسیده است که از چین آب معدنی هم وارد می کنند؛ مفهومی ندارد که سرمایه های کشور صرف محصولاتی شود که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد.

کاظم زاده با اشاره به اینکه قاچاق کالا و واردات بی رویه محصولات صنعتی موجب تعطیلی صنایع شده و کارگران بسیاری را در استان بیکار کرده است افزود: واردات بی رویه کالا به کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش موجب رکود و تعطیلی تعدادی از صنایع داخلی شده است.

وی فرهنگ سازی در خصوص استفاده نکردن از کالاهای ساخت کشورهای خارجی در کشور را لازمه حمایت از صنایع داخلی دانست و افزود: مردم باید به این باور و اعتقاد برسند که استفاده از کالای تولید داخلی به سود صنایع و تولید داخلی است البته صاحبان صنایع، مدیران دولتی و بویژه مسئولان سازمان استاندارد نیز بایستی همه تلاش خود را بکار گیرند تا ضمن بالا بردن کیفیت محصولات داخلی توان رقابتی آنان را بالا ببرند.

دبیرمنطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی همچنین با اشاره به اینکه کارگران بایستی ضمن آگاهی از ابعاد مختلف قانون کار، حدود و حقوق قانونی خود را بدانند گفت: بسیاری از کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق قانونی خود از امکان استفاده از آنها بی بهره اند و ناچارند برای رسیدن به حقوق قانونیشان، متحمل زمان و هزینه های اضافه شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی از کارگران حتی به ابتدایی ترین حقوق خویش نیز واقف نیستند افزود: این گروه از جامعه به دلایل مختلفی از جمله فقدان شناخت و آگاهی از حقوق قانونی، مجبورند بیشتر از ساعت قانونی کار و بدون هیچگونه پاداش و اضافه کاری تا 80 ساعت در هفته کار کنند.

کاظم زاده با اشاره به اینکه کارگران آگاه جامعه با اطلاع از حقوق خود، زمینه کاهش مراجعات به شوراهای حل اختلاف و دادگستری‌ها فراهم می سازند افزود: رسالت کمیسیون حقوق بشراسلامی آگاهی دادن به کارگران نسبت به بند بند قانون کار و حقوقی که کارگران دارند بوده و باید گفت گسترش این آگاهی ها و اطلاع از حقوق یعنی همان اصلی ترین و مهم ترین عنصری است که می تواند زمینه ارتقای کار و تولید را به نفع اسلام و انقلاب و آتیه کشور ایجاد کند به شرطی که حالت اجماع نسبت به این مسئله بوجود بیاید.

وی با اشاره به اینکه در نظام کار و تولید بازیگرانی هستند که بقای خود را در حذف رقبای بالقوه و بالفعل خویش به هر طریق ممکن می بینند و در اعمال این گروه عنصر «ترس از آگاهی کارگران» نقش به سزایی دارد افزود: در دین مبین اسلام به حقوق متقابل کارگر و کارفرما بسیار توجه شده است و اسلام از کارگر و کار کردن تجلیل کرده است چنانکه می بینیم تمام انبیاء و اولیاء دین اسلام خود نیز کار می کردند و خود را کارگر می دانستند.