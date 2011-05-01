سه هزار نفر با مرکز مشاوره بهزیستی لرستان تماس گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مرتضی رحیمی در این رابطه اظهار داشت: سلامت خانواده اساس سلامت جامعه است که دشواریهای موجود گاه این سلامت را به خطر می اندازد.

وی ادامه داد: انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، تربیت فرزندان، نحوه ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر، تامین نیازهای مادی و معنوی خانواده هر یک مسائلی هستند که اغلب حل و فصل آنها بدون کمک دیگران میسر نیست.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان بیان کرد: مرکز مشاوره با توجه به نیروهای متخصص خود می تواند نخستین گام در جهت تشخیص، تخفیف و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باشد.

رحیمی ادامه داد: در راستای این هدف حوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی لرستان اقدام به ایجاد مراکز مشاوره در استان کرده است.

وی با بیان اینکه این مراکز خدمات خود را به دو صورت حضوری و تلفنی به عموم مردم ارائه می دهند، خاطرنشان کرد: این خدمات به شیوه های فردی، گروهی، خانواده درمانی، روانشناختی، تربیتی، تحصیلی، زناشویی، حقوقی، روانسنجی، روان پزشکی، قبل از ازدواج، کودک و مددکاری است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان با بیان اینکه در مرکز استان یک مرکز جامع صدای مشاور فعال است، یادآور شد: این مرکز در دو شیفت صبح و عصر با تعداد هشت کارشناس مجرب مشغول پاسخگویی به تماس گیرندگان در سطح استان است.