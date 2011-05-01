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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

فروغ نیا خبر داد:

کشف 6700 لوح فشرده غیرمجاز در شهرستان لنجان

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت عمومی پلیس لنجان شش هزار و 700 حلقه لوح فشرده غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سرهنگ علی فروغ‌نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی طرح بازدید از صنوف و واحدهای صنفی توسط ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: روز گذشته در اجرای این طرح و در بازدید از مجتمعهای تجاری شهرستان لنجان، تعداد شش هزار و 700 حلقه لوح فشرده کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان بیان کرد: همچنین ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان در ادامه این طرح تعداد 82 قطعه علائم شیطان پرستی و تعدادی پوستر منقوش به تصاویر غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه تعدادی از صنوف پلمب و متصدیان آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فروغ نیا ایجاد امنیت اخلاقی را یکی از مطالبات مردم و مسئولان بیان کرد و افزود: در راستای برآورده کردن این خواسته پلیس با تمام امکانات و نیروی خود تلاش و کوشش خواهد کرد.

کد مطلب 1302350

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