61 هزار نسخه نشریه تخصصی کشاورزی در قزوین توزیع شد

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: هدف از توزیع این اقلام انتقال سریع و فراگیر یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و تولید کنندگان، ارتقاء سطح دانش و مهارت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی است.

وی افزود: در بخش رسانه های تصویری بیش از15 هزار حلقه فیلم آموزشی وترویجی تکثیر و در بین بهره برداران توزیع شده است.

درجانی خاطرنشان کرد: در زمینه برنامه های رادیویی و تلویزیونی 124 مورد تیزر ترویجی، حدود سه هزار و 540 دقیقه برنامه رادیویی وتلویزیونی با نام دشت زرخیز با همکاری صدا و سیمای مرکز قزوین تولید و پخش شده است.

وی گفت‌: همچنین پنج عنوان فیلم آموزشی با موضوع باغستان سنتی، پرورش اسب، تعاونی های تولید روستایی، مصرف بهینه سوخت در مرغداری ها، روش های نوین باغداری درانگور به مدت 93 دقیقه تهیه و در قالب CD بین بهره برداران توزیع شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: همچنین طی این مدت بیش از 55 هزار مورد پیامک ترویجی به بهره برداران و عوامل شبکه ترویجی در روستاها ارسال شد.

وی تهیه نشریات الکترونیکی و آموزشهای مجازی ویژه بهره برداران و اجرای روشهای نوین و موثر ترویجی نظیر کپشن های ترویجی ، مدرسه رادیویی و تلویزیونی را از دیگر برنامه های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی عنوان کرد.