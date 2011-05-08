محمد عباسی در گفتگو با مهر با اعلام ثبت نام 700هزار نفر از کارجویان در پرتال وزارت تعاون، گفت: این اقدام در حالی صورت گرفته است که طی سال های گذشته افراد از روش های مختلف و پراکنده نسبت به طرح تقاضای شغلی خود اقدام می کردند.

وزیر تعاون با اشاره به تصمیم شورای عالی اشتغال در زمینه انجام گرفتن اقداماتی در بخش تعاون برای توسعه فرصت های جدید شغلی در کشور، اظهار داشت: این موضوع مانند طرح مسکن مهر دنبال می شود.

عباسی تصریح کرد: نکته اول این است که همه افراد و بنگاه ها و کسانی که به دنبال اشتغال هستند می توانند از طریق سامانه وزارت تعاون به یکدیگر دسترسی داشته باشند چون مختصات کامل افراد در آن قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر انجام گرفتن کارهای مربوط به ثبت نام از متقاضیان شغل در سامانه وزارت تعاون، یکی از مسائل مطرح انجام مشاوره شغلی افراد است و این موضوع از نگرانی های این بخش محسوب می شود.

به گفته وزیر تعاون، هنوز هم بسیاری از جویندگان کار تصورشان بر این است که فقط باید یک کار اداری داشته باشند اما وقتی از طریق بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی افراد کارجو در استان ها مورد مشاوره قرار می گیرند افراد متوجه می شوند که علاوه بر کارهای اداری در اقتصاد روش های دیگری نیز وجود دارد.

عباسی ادامه داد: مشاوره در اشتغال موضوع بسیار مهمی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود به نحوی که شناسایی و آشنا شدن با ظرفیت های موجود در استان ها نکته اساسی است که افراد به سمت آن حرکت کرده است.

وی بیان داشت: در هر حال پس از انجام ثبت نام و مشاوره اشتغال، کارجویان به استان ها که در واقع در شورای عالی اشتغال عضویت دارند به عنوان نیروهای آماده به کار معرفی می شوند.

وزیر تعاون تصریح کرد: البته ممکن است افرادی در سامانه وزارت تعاون ثبت نام شده باشند اما با آنها تماسی گرفته نشده باشد ولی اطلاعات و وضعیت تقاضاهای آنها به استانداران اعلام می شود.

عباسی افزود: در هر حال اقداماتی که باید توسط وزارت تعاون در زمینه اشتغال کارجویان صورت گیرد به صورت جدی دنبال می شود و از سویی نیز در استان ها کارگروه های اشتغال شکل گرفته است.