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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۵

کوسه ماهی 4 متری در آبهای ساحلی تنگستان تلف شد

کوسه ماهی 4 متری در آبهای ساحلی تنگستان تلف شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر محیط زیست تنگستان گفت: یک کوسه ماهی با عنوان کوسه "کولی کر" که چهار متر طول دارد در آبهای ساحلی تنگستان تلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، مهدی جمادی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این کوسه چهار متر طول و یک تن وزن دارد که به علت به دام افتادن در تورهای صیادی تلف شده است.

وی افزود: کوسه کولی کر از بزرگترین آبزیان و از گونه های در معرض خطر انقراض است که شکار آن ممنوع است.

مدیر محیط زیست تنگستان گفت: این گونه کوسه به انسان حمله نمی کند نسبت به اطرافش بی تفاوت است و از صدای موتور لنج ها فرار نمی کند به همین علت به آن کوسه کر می گویند.

جمادی افزود: از روغن و جگر این گونه که بین 600 تا هزار کیلو وزن دارد روغن می گیرند و از آن برای استحکام قایق ها و موتورلنج ها استفاده می شود.

وی یادآور شد: این گونه از پلانکتون ها و سایر جانوران ریز دریایی تغذیه می کند و به غیر از قلب و اطراف روده ها و گردن در سایر قسمت های بدن فاقد خون است و تمام بدنش رگ و پی است.

کد مطلب 1302385

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