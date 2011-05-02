کوسه ماهی 4 متری در آبهای ساحلی تنگستان تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، مهدی جمادی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این کوسه چهار متر طول و یک تن وزن دارد که به علت به دام افتادن در تورهای صیادی تلف شده است .

وی افزود: کوسه کولی کر از بزرگترین آبزیان و از گونه های در معرض خطر انقراض است که شکار آن ممنوع است .

مدیر محیط زیست تنگستان گفت: این گونه کوسه به انسان حمله نمی کند نسبت به اطرافش بی تفاوت است و از صدای موتور لنج ها فرار نمی کند به همین علت به آن کوسه کر می گویند .

جمادی افزود: از روغن و جگر این گونه که بین 600 تا هزار کیلو وزن دارد روغن می گیرند و از آن برای استحکام قایق ها و موتورلنج ها استفاده می شود .