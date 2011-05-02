مراحل تولید خرما در بوشهر مکانیزه شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش شامگاه یکشنبه در نشست ستاد خرما استان افزود: توجه به شیوه های جدید راه حل بهبود کیفیت خرما در استان است که باید به این مهم توجه شود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از رکود بازار خرما باید قیمت با نظر تولیدکنندگان و کارگزاران تعیین شود .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: پارسال 105 هزار تن خرما از نخلستانهای کشور به خارج از کشور صادر شد که 11 هزار تن سهم نخلداران استان بوشهر بود .

حسینی سرانه مصرف خرما را در کشور هفت و استان 25 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: برای بهبود بازار این محصول باید تبلیغ بیشتری در باره فواید آن صورت گیرد .

وی اضافه کرد: باتوجه به ناآرامی های ایجاد شده در کشورهای تولیدکننده خرما مثل مصر و تونس خرمای ایران می تواند جایگزین محصول آنها در بازارهای جهانی شود .