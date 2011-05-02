مراحل تولید خرما در بوشهر مکانیزه شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش شامگاه یکشنبه در نشست ستاد خرما استان افزود: توجه به شیوه های جدید راه حل بهبود کیفیت خرما در استان است که باید به این مهم توجه شود.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از رکود بازار خرما باید قیمت با نظر تولیدکنندگان و کارگزاران تعیین شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: پارسال 105 هزار تن خرما از نخلستانهای کشور به خارج از کشور صادر شد که 11 هزار تن سهم نخلداران استان بوشهر بود.
حسینی سرانه مصرف خرما را در کشور هفت و استان 25 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: برای بهبود بازار این محصول باید تبلیغ بیشتری در باره فواید آن صورت گیرد.
وی اضافه کرد: باتوجه به ناآرامی های ایجاد شده در کشورهای تولیدکننده خرما مثل مصر و تونس خرمای ایران می تواند جایگزین محصول آنها در بازارهای جهانی شود.
در ادامه نشست دو نفر از صادرکنندگان خرما از مشکلاتشان در زمینه تولید خرید و صادرات خرما گفتند. پرداخت یارانه تسهیلات و بخشودگی بدهی های معوق بانکی نخل داران از پیشنهادهای مطرح شده برای حمایت از باغ داران در این نشست بود.
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