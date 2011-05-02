ایران به دنبال تامین ایده آلها برای کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد ضابطی طرقی شامگاه یکشنبه در مراسم قدردانی از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر که در مجتمع فولاد و ذوب آهن نطنز و با حضور استاندار اصفهان برگزار شد، بیان داشت: یکی از افتخارات مجتمع فولاد نطنز پرسنل و کارکنانی است که پایه تحصیلی خوبی دارند.

وی ادامه داد: مذهب اسلام ایدئولوژی‌ای دارد که رقیبی برای آن نمی‌توان پیدا کرد و هنگامی که پیامبر به منظور تکریم و تجلیل از مقام و جایگاه کارگر بر دست کارگر بوسه می‌زند تکلیف ما مسئولان روشن است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس قطعاً نظام تمایل دارد که بهتر و بیشتر از گذشته در خدمت کارگران باشد.

ضابطی با بیان اینکه شرکت فولاد نطنز اعلام کرده که حاضر است با در اختیار داشتن زمین، مسکن مورد نیاز کارکنان این شرکت را فراهم کند که از استاندار و مسئولان انتظار داریم با همکاری خود این اقدام را هرچه سریع‌تر عملیاتی کنند.

وی بیان داشت: شهرستان نطنز با تمام سابقه درخشانی که در استان دارد به دلیل اینکه از جاده اصلی دور مانده دچار رکود شده است.

نماینده نطنز اظهار داشت: باید با ساخت و ساز مجدد و اتصال این شهرستان به بزرگراه وضعیت گذشته این شهرستان را احیا کنیم.

ضابطی همچنین خاطر نشان کرد: با مذاکراتی که بین مقامات شهرستان نطنز و سازمان انرژی اتمی ایران شده بود، تعهد ساخت مسکن برای کارکنان سایت هسته‌ای نطنز از سوی مسئولان انرژی اتمی داده شده است.