به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه یکشنبه در مراسم قدردانی از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر که در مجتمع فولاد و ذوب آهن نطنز برگزار شد، بیان داشت: در پرتوی استقرار نظام اسلامی در حال حاضر کشور به رتبه بالایی در تمامی زمینه‌ها دست یافته و در طول چندین سال اخیر ایران بهترین شرایط خود را دارد.

وی ادامه داد: همواره تمدن‌ها بر پیکره علمی و فکری شکل می‌گرفتند و با بسط فکر، فرهنگ و تمدن در جوامع شکل می‌گرفت که نمونه بارز آن را در تاریخ ایران می‌بینیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اگر قرار است در دهه تمدن‌سازی انقلاب حضور بیشتری داشته باشیم مجددا نیاز است تا تمدن گذشته را بازسازی و احیا کنیم، گفت: این حرکتی است که در ذهن تمام ایرانایان موج می‌زند و نقشه راه آن را مقام معظم رهبری معین کرده‌اند.

وی ادامه داد: عصر بازگشت به خویش با توجه به اعتماد به نفسی که انقلاب اسلامی به ما داده بود شرایط جدیدی را در صحنه‌های مختلف کشور برای ما ایجاد کرد.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه امروز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، شرایط کشور بهتر از هر زمان دیگری است، تصریح کرد: وجود دو سایت بزرگ هسته‌ای، فناوری دفاع، کارخانه هواپیماسازی و توسعه فناوری‌ها نو مانند نانو و بیوتکنولوژی بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان اصفهان بوده است.

ارتباط صنعت و دانشگاه از رویکردهای اساسی استان است

وی اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه از رویکردهای اساسی استان اصفهان است و در این میان صنعت دانش بنیان برای ما مورد توجه جدی است.

استاندار اصفهان افزود: رویکرد ما به کارگیری علم در خدمت فناوری، فناوری برای تجاری‌سازی و تجاری‌سازی به منظور تولید ثروت ملی است.

وی با اشاره به اینکه انسان اسلامی فردی است که دارای تلاش فراوان با تولید بیشتر و در عین حال مصرف کمتر باشد، تصریح کرد: تولید ثروت در نظام اسلامی با هدف ثروت‌اندوزی نیست بلکه فراهم آمدن شرایط رفاه و عزتمندی برای تمامی انسان‌ها که همان الگوی اسلامی اقتصاد است، تعریف شده است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به فرصت‌های بسیاری که در شهرستان نطنز به منظور سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت وجود دارد، گفت: افراد بومی بسیاری از این منطقه مایل به سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش آهن و فولاد هستند که مدیریت استان با تمام توان حاضر به ایجاد بسترهای توسعه است.

اصفهان قطب تولید در خاورمیانه است

وی بیان داشت: اصفهان امروز نه تنها قطب تولید آهن و فولاد کشور به شمار می‌رود بلکه قطب تولید در منطقه خاورمیانه را نیز به دست گرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در برهه‌ای از زمان ساخت جاده جدید نطنز سبب دورافتادگی این شهرستان شده، خاطرنشان کرد: باید با راه‌اندازی مجتمع‌های تولیدی که نمونه آن مجتمع فولاد و آهن نطنز است، وضعیت گذشته این شهرستان را احیا کرد.