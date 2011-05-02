کمبود طرحهای فاضلاب در گلستان/ خزر تهدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدمت شروع عملیات اجرایی برخی طرح های فاضلاب استان به بیش از 17 سال می رسد.

طرح جمع آوری سیستم بهداشتی فاضلاب در شهرهای بندرگز، کردکوی، و بندرترکمن از شهرهای غربی استان به صورت کامل به بهره برداری رسید و در برخی شهرها نیز درحال اجراست.

کمبود اعتبار از جمله مشکلات اجرای طرح جمع آوری سیستم بهداشتی فاضلاب در شهرهای گلستان است و بالا بودن سطح آبهای سطحی، لزوم تسریع در اجرای این طرح را ضروری می سازد.

امام جمعه گنبدکاووس با ابراز گلایه از طولانی شدن و کندی عملیات جمع آوری فاضلاب این شهر، گفت: با گذشت 17 سال از آغاز عملیات اجرایی آن، هنوز این طرح به پایان نرسیده است.

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی افزود: انتظار مردم گنبدکاووس از مسئولان امر با توجه به عمر مفید این پروژه این است که این پروژه را هرچه سریعتر به بهره برداری برسانند.

وی همچنین بر لزوم رفع مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان تاکید کرد و گفت: رفع مشکلات و کمبودهای این بخش سبب افزایش دلگرمی مردم به نظام و مسئولان و ارتقای سطح معیشت مردم ولایتمدار این شهرستان می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: 220 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب طی سالجاری در استان انجام می شود و با اجرای این طرح 15 هزار مشترک مرکز استان از شبکه فاضلاب شهری بهره مند می شوند.

علی اکبر علیمرادی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح شهروندان بخش های شمالی گرگان از مزایای طرح فاضلاب شهری بهره مند می شوند.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: اکنون شبکه فاضلاب کردکوی، بندرگز و ترکمن فعال است و شهروندان از مزایای آن استفاده کنند.

وی اظهار داشت: لوله گذاری فاضلاب شهرهای گنبد و آزاد شهر نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان گفت: از 20 شهر تحت پوشش این شرکت، سه شهر بندرگز، کردکوی و بندرترکمن که شامل 11 درصد از جمعیت استان است کاملا از شبکه فاضلاب بهره مندند.



وی افزود: همچنین در حال حاضر فاز اول تصفیه خانه دفع و جمع آوری فاضلاب شهر گرگان راه اندازی شده است و تاکنون 500 فقره انشعاب فاضلاب برای جمعیتی حدود پنج هزار نفر در شهر گرگان وصل به شبکه جمع آوری است.

به گفته علیمرادی برای اتمام کامل فاز یک و دو تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شهر گرگان 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون بالغ بر 25 ملیارد تومان هزینه صرف شده است.







وی ادامه داد که دراین راستا در شهر گنبد کاووس نیز 16 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و برای اتمام فرآیند تصفیه خانه این شهر حدود هشت میلیارد تومان نیاز است.



به گفته این مقام مسئول، همچنین در شهر آزادشهر برای سایت تصفیه خانه و فرآیند آن نیاز به هفت میلیارد تومان اعتبار است که تاکنون حدود 10 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.



علیمرادی افزود: دو شهر آق قلا و علی آباد نیز ردیف اجرا گرفته اند و می خواهیم برای شروع عملیات از سرمایه گذار استفاده کنیم و به این ترتیب در هشت شهر شبکه فاضلاب در حال اجرا است و در مابقی شهر ها نیز در حال مطالعه است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: در شهرهایی که شبکه به بهره برداری رسیده است، احتمال توسعه شبکه وجود دارد و بالغ بر سه میلیارد تومان برای شهرهای بندرگز، کردکوی و بندرترکمن پیش بینی اعتبار شده است.



وی در ادامه گفت: برای شهرهای علی آباد و آق قلا بر اساس اعتبارات تملک دارایی حدود 700 میلیون تومان هزینه شده است و بالغ بر 76 میلیارد تومان برای انجام پروژه فاضلاب این دو شهر شبکه، خط انتقال و تصفیه خانه نیاز به اعتبار داریم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهار داشت: شبکه فاضلاب گنبد به مرحله نهایی کار خود رسیده و اقدامات مربوط به هفت کیلومتر از خطوط انتقال و 40 درصد از سایت تصفیه‌خانه آن انجام شده است که با تلاشهای صورت گرفته این شهر به زودی از خدمات فاضلاب برخوردار خواهد شد.

برخی شهروندان گلستانی نیز از تاخیر در اجرای طرح های فاضلاب شهری در این استان انتقاد کرده و خواهان تسریع در عملیات اجرایی آن شدند.



به گفته این شهروند، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، ورود پسابها به انهار و معابر عمومی و رودخانه وضعیت زیست محیطی این مناطق را با چالشهای جدی روبرو ساخته است.



آنان، خواهان تسریع در ساماندهی فاضلاب شهرهای استان شدند.



ساماندهی فاضلاب روستایی

در حالیکه هنوز وضعیت ساماندهی فاضلاب شهرهای استان مشخص نیست مسئولان از اجرای طرح ساماندهی فاضلاب روستایی خبر می دهند.

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: امسال طرح ساماندهی فاضلاب 110 روستای کشور آغاز می شود.



سید مهدی ثمره هاشمی از اختصاص 200 میلیون یورو برای طرح های فاضلاب روستایی کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین بانک توسعه اسلامی و آب و فاضلاب اجرا می شود.



در حال حاضر به دلیل ساماندهی نشدن وضعیت فاضلاب مناطق مختلف گلستان، شاهد ورود انواع پسابهای خانگی و کشاورزی به رودخانه های استان هستیم و وضعیت زیست محیطی در این مناطق نگران کننده شده است.