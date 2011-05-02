اجرای طرح پرورش ماهیان خاویاری در چاههای کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امین الله تقوی در حاشیه سفر به گلستان افزود: وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با آبیاری تحت فشار، طرح هایی در دست اجرا دارد که در این راستا تفاهم شده تا برای پرورش ماهی، از حوضچه های خروجی آب استفاده و آنها را ماهی دار کنیم.

وی گفت: این طرح با توجه به تعداد زیاد چاه ها در کشور که رقم آن معادل 600 هزار حلقه است پتانسیل خوبی برای افزایش تولید آبزیان محسوب می شود.



تقوی یادآور شد: این طرح هم اکنون در استانها سازماندهی و کمیته های اجرایی آن نیز تشکیل شده است که در مکان هایی که آبیاری تحت فشار استفاده می شود طراحی بر اساس پیشنهاد شیلات انجام شود؛ سال گذشته هم بخشی از تولید ما با همین روش انجام شده است.



وی افزود: قرار است طرح فوق در تمام استان هایی که چاه دارند و حتی استان های داخلی و غیرساحلی اجرا شود.

استفاده از آب بندان ها و مکانیزه کردن تولید



وی در ادامه متذکر شد: یکی از ظرفیت هایی که مقرر شده بویژه در استان های شمالی اجرا شود، استفاده از آب بندان هایی است که عموما در بخش کشاورزی کاربرد دارد و برنامه این است که در چنین فضایی از آب بندان ها برای تولید آبزیان استفاده شود.



سرپرست شیلات کشور با بیان اینکه مکانیزه کردن تولید آبزیان یکی دیگر از برنامه های شیلات است و می تواند 20 تا 30 درصد، تولید را در واحد سطح بالا برده و موجب افزایش بهره وری شود گفت: مجموعه اینها به اضافه جذب سرمایه گزار و تسهیلاتی که فراهم شده می تواند به افزایش تولید در بخش آبزی پروری منجر شود.



تقوی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش حفاظت منابع و بازسازی ذخایر تلاش های زیادی در حال انجام است و سازمان شیلات بخش بزرگی از منابع و اعتبارات خود را صرف آن می کند.



ساماندهی بازار فروش



وی با بیان اینکه بخش فروش و ساماندهی بازار یکی از مشکلات کنونی است تاکید کرد: شیلات در صدد ساماندهی این حوزه است و با توزیع مقداری از محصولات در بازار داخلی و همچنین بازار جهانی، این بخش ساماندهی خواهد شد.



تقوی تاکید کرد: این کار پیامدهای مثبتی را در حوزه ترویج مصرف آبزیان و راه اندازی فروشگاه ها دارد تا پرورش دهندگان بتوانند به طور مستقیم، میگو و ماهی خود را در بازار عرضه کنند.