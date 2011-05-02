شهرت جهانی اصفهان مدیون شیخ بهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد، در همایش بزرگداشت ملاء بها‌ء‌الدین محمد عاملی ملقب به شیخ بهایی که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان در کتابخانه‌ مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد با اشاره به نقش شیخ بهایی در رونق بخشی و شهرت اصفهان و حوزه‌ علمیه این شهر از گذشته تا به امروز، افزود: وی منشا رونق اصفهان و حوزه‌ علمیه‌ آن که قدیمی‌ترین حوزه‌ علمیه‌ کشور نیز به شمار می رود است که این امر از خدمات شایانی محسوب می شود که شیخ بهایی در دوران خویش انجام داده است.

وی افزود: نه تنها حوزه علمیه اصفهان رونق خود را مدیون این مرد بزرگوار است بلکه صفویه نیز تمامی شکوه و جلال و بنا‌هایی که در اصفهان ساخته را مدیون این عالم بزرگ و دانشمند کبیر است.

وی با اشاره به نقش شیخ بهایی در رشد و گسترش علوم زمان و 95 کتابی که به دست او نوشته شده، بیان داشت: شیخ بهایی آن‌ چنان از روزگار و زمان خود پیش افتاده و چنان در علوم رشد یافته بود که کتاب صمدیه‌ وی که در علم نحو برای برادرش نوشته هنوز در حوزه‌ها تدریس می‌شود و مدرسه‌ چهارباغی که او طراحی کرده یکی زیبا‌ترین بنا‌های دوران خویش است و با جرات می‌توانم بگویم که در جهان اسلام حوزه‌ای به زیبایی این مدرسه وجود ندارد.