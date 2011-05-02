تعیین کاربری اراضی حاشیه ساری همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: متاسفانه شهروندان ساروی حاشیه ساری به واسطه این بلاتکلیفی با مشکلات عدیده ای در اخذ مجوزهای تاسیساتی و خدماتی مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ساری باید تدبیری اتخاذ کند که کنده کاریهای شهر در نیمه نخست سال به اتمام برسد.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه ترمیم کنده کاریهای سطح شهر باید به صورت اصولی و فنی انجام شود، تصریح کرد: نظارت شهرداری نسبت به فعالیت پیمانکاران در آسفالت شهری بیشتر شود.

باقری با بیان اینکه پل راهبند دخانیات ساری از نظر استاندارد ساخت دچار مشکل است افزود: متاسفانه احداث این پل سبب مسدودیت و ایجاد مزاحمتهایی برای مردم و کسبه منطقه پژمان خواهد کرد.

وی افزود: شهرداری ساری باید هرچه سریعتر در مورد این پروژه با پیمانکار شرکت جهاد نصر وارد مذاکره شده تا این پروژه سبب ایجاد ضرر و زیان برای شهروندان نشود.

مهدی رضایی فرح آبادی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه 100 درصد اعتبارات احداث کارخانه زباله سوز ساری توسط دولت انجام می شود گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه بخش اعظمی از مشکلات و معضلات زیست محیطی مردم ساری رفع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه افتتاح پل ولی عصر ساری به رغم شادیها و افتخارات برای شهرداری ساری، هنوز دارای نواقصی است اظهار داشت: شهرداری ساری باید نسبت به ترمیم و بازسازی زیرپل و میدان ولی عصر در اسرع وقت اقدام کند.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه پیشنهادات اعضای شورای شهر در حوزه عمرانی و رفاهی بر اساس برنامه بودجه ای مصوب باشد افزود: این مهم سبب باشد تا ما نسبت به مردم بدقول نشویم.

میرصالح صالحی نیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: شهرداری ساری باید در کنار فعالیتهای زیربنایی و زیرساختی ساری به فکر توسعه فضاهای شهری و رفاهی مردم مرکز استان باشد.

وی بیان داشت: شهرداری ساری باید بازگشایی کامل بلوار عسگری محمدیان را در دستور کار خود قرار دهد تا این پروژه در سال جاری دچار فراموشی نشود.

شهر ساری، مرکز مازندران 400 هزار نفر جمعیت دارد.