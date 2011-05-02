مخترع چهار محالی از جشنواره سوئیس مدال نقره کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی ربیعی فرادنبه با ارائه طرح خودرو هیدروژنی موفق به کسب مدال نقره و دیپلم افتخار از جشنواره اختراعات جهانی ژنو سوئیس شد.

به گفته این مخترع جوان موتور هیدروژن سوز با شماره 66229 سازمان ثبت اختراعات ایران به عنوان نخستین فناوری موتورهای هیدورژن سوز در سال 89 شمسی به ثبت رسیده است.

در این نوع موتور، قدرت محرکه موتور خودرو پنج برابر موتورهای بنزین سوز و دیزلی افزایش خواهد یافت و به جای استفاده از انرژی‌های حامل از سوخت هیدروژنی و آب برای به حرکت درآوردن خودرو استفاده می‌شود.

هم اکنون نمونه آزمایشگاهی این موتور طراحی و ساخته شده و مشابه خارجی ندارد.

جشنواره و نمایشگاه اختراعات بین المللی ژنو باحضور یک هزار مخترع از سراسر جهان 6تا11 آوریل 2011 میلادی در کشور سوئیس برگزار شد.