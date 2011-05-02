ادامه قاچاق افاغنه در شرق کشور/ کرمانیها از میهمانی بزرگ خسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وجود هزاران نفر اتباع بیگانه در استان کرمان که قریب 200 هزار نفر تخمین زده می شود موجب بروز مشکلات متعددی در استان کرمان بعنوان بزرگترین استان کشور شده است این در حالی است که 100 هزار نفر از این افراد بدون هیچ گونه نظارتی از مرزها رد شده اند و هم اکنون در استان کرمان ساکن هستند و دارای هیچ گونه مدرکی برای شناسایی نیستند.

طبق آمار و اخبار منتشر شده هم اکنون بیشترین میزان بروز جرایم خشن در استان کرمان توسط افاغنه غیر مجاز انجام می شود و این در حالی است که هم اکنون 10 درصد جمعیت این استان را افاغنه تشکیل می دهد.

با وجودیکه اقدامات گسترده ای در راستای ترد این افراد در کرمان صورت می گیرد اما همچنان باندهای قاچاق افاغنه غیر مجاز در شرق کشور فعال هستند و برای قاچاق هر افغانی از مرزها به مرکز کشور از 500 هزار تا یک میلیون تومان از هر نفر دریافت می کنند و درنهایت این افراد را در شرایط خاص به استانهای مرکزی از جمله کرمان منتقل می کنند.

82 افغانی غیرمجاز در هفت خودروی سواری!

آخرین مورد کشف افاغنه غیر مجاز هفته گذشته در شهرستان فهرج در شرق کرمان روی داد و در این مورد 82 نفر افغانی با هفت خودروی سواری در حال انتقال به کرمان دستگیر شدند.



این درحالی است که در هر یک از این خودروها باید به جز راننده حداقل 11 نفر افغانی جاسازی می شدند.

مهاجران غیرقانونی افغانی



این اخبار بارها در استان کرمان منتشر می شود و نشان از ادامه قاچاق افاغنه غیر مجاز به استان کرمان دارند نکته دیگر اینکه این افراد اکثرا از شهروندان درجه چندم این کشور هستند که حاضرند برای زندگی بهتر با شرایط سخت خود را به استان کرمان برسانند و در نهایت نیز می توانند در بخشهای مختلف مشغول بکار شوند و این نشان می دهد که جریمه های اداره کار استان کرمان نیز نتوانسته است کارفرمایان کرمانی را از همکاری با این افراد باز دارد و همچنان افاغنه کرمان را بهشتی برای خود می دانند.

بیشترین جرایم خشن کرمان توسط افاغنه روی می داد / مردم خواستار اخراج افاغنه



اما از سوی دیگر انتشار اخباری در خصوص ناامنی های ناشی از وجود افاغنه و مزاحمتهایی که این افراد در زمینه های مختلف برای مردم ایجاد می کنند خوشایند نیست.



رئیس پلیس آگاهی کرمان روز گذشته از دستگیری فردی افغانی با سابقه قتل و عضویت در گروه کماندویی ارتش طالبان خبر داد که دی ماه سال گذشته به طرز وحشتناکی برادرش و خانواده وی را در جلوی چشمان فرزند پنج ماه شان به قتل رسانده است.

سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی افزود: این فرد که معتاد است نسبت به قتل اعضای خانواده برادرش اعتراف کرده است و قصد داشته خانواده خود را نیز با استفاده از باز نگه داشتن شیر گاز به قتل برساند که موفق نشده است.

رئیس پلیس آگاهی کرمان بیشترین جرایم خشن کرمان را مربوط به افاغنه دانست و گفت: مردم استان کرمان باید از بکارگیری این افراد و همچنین اجاره دادن خانه های خود به آنها خودداری کنند.

قاچاق افاغنه در کانتینر

هر چند طی سال جاری و با درخواست مردم کرمان سخنانی در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه و حداقل اخراج سریع اتباع بیگانه بدون مجوز شنیده شد اما گویی درخواست برخی بخشهای اقتصادی و نیاز آنها برای تامین نیروی کار این ساماندهی را با کندی مواجه کرده است بطوریکه گفته می شود صنعت میلیاردی پسته و همچنین ساختمان سازی به این نیروهای کار نیاز دارند و در این میان نقش این افراد در خصوص مشکلات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی حداقل تاکنون نادیده گرفته شده و مردم همچنان منتظر تصمیم قطعی در خصوص اخراج و یا ساماندهی اتباع بیگانه هستند و نکته جالب اینکه حتی سیستان و بلوچستان بعنوان استان هم مرز با افغانستان استان ممنوعه برای افاغنه اعلام شده است اما استان کرمان به مرکز اول مهاجرت این افراد بخصوص اتباع بیگانه غیر مجاز تبدیل شده است.

در صورت نیاز آماده اخراج افاغنه از هر استانی هستیم



در این میان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در جمع خبرنگاران کرمان از آمادگی پلیس برای اخراج افاغنه خبر داد و گفت: در صورت صلاحدید در کوتاه ترین زمان ممکن پلیس آمادگی اجرای این تصمیم را دارد.



سردار احمد رضا رادان گفت: هر چند که جامعه در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه بخصوص افاغنه حساس شده است اما در حال حاضر حساسیت این امر در وزارت کشور خوبی احساس می شود و سازماندهی اتباع بیگانه با جدیت دنبال می شود.



وی با اشاره به نام نویسی از اتباع بیگانه غیر مجاز گفت: این اقدام در راستای ساماندهی صورت گرفت.

سردار رادان در خصوص تجمع اتباع افاغنه غیر مجاز در کرمان اظهار داشت: نیروی انتظامی هم اکنون توانایی این را دارد که استان کرمان را از اتباع بیگانه خالی کنیم و در برخی استانها این اتفاق افتاد اما بعضا استان کرمان به نیروی کار این افراد نیاز دارد با این وجود باید دید چه میزان نیروی کار ساماندهی شده در استان کرمان نیاز است و مسئولیت وجود این نیروی کار بر عهده کیست و این روند در قالب طرح ساماندهی اتباع بیگانه در حال طی شدن است اما زمان اجرای آن را اعلام نمی کنیم.

افاغنه غیرمجاز

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمان خاطرنشان کرد: در این راستا شورای امنیت کشور و وزیر کشور جدی هستند.

وی گفت: در صورت صلاح دید مسئولان کشور نیروی انتظامی آمادگی خالی کردن هر استانی از جمله کرمان از وجود افاغنه را دارند همانطور که در سیستان و بلوچستان چنین شد.

برخی افراد خواستار ادامه حضور افغانیها هستند/ لزوم ساماندهی افاغنه



در این میان استاندار بزرگترین استان کشور در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران کرمانی گفت: هم اکنون دیدگاههای مختلفی برای مشکل افاغنه در استان کرمان وجود دارد.



اسماعیل نجار با اشاره به اینکه نمی توان از ورود افاغنه به کرمان جلوگیری کرد، افزود: برخی افراد که کارهای خود را با استفاده از این نیروی کاری انجام می دهند مخالف اخراج افاغنه هستند و در مقابل افرادی هستند که به خطرهای امنیتی حضور آنها توجه دارند.



وی گفت: دیدگاه مدیریت استان نیز ساماندهی افاغنه مجاز و خروج افاغنه غیر مجاز از استان کرمان است که این نکته را به مسئولان منتقل کرده ایم.

عزم ملی برای جمع آوری افاغنه نیاز است

اما معاون اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگاران کرمانی حل مشکل افاغنه را در گرو عزم ملی می داند.



سردار سرتیپ بهمن کارگر در این خصوص گفت: مسئله حضور افاغنه در ایران معضلی است که تنها با کمک نیروی انتظامی حل نمی شود.



وی ادامه داد: نیروی انتظامی به دنبال اجرای قانون است ولی برای جمع آوری افاغنه نیاز به عزم جمعی داریم و کل کشور باید بسیج شود تا این مسئله به صورت اساسی چاره جویی شود.

وی در رابطه با جلوگیری از ورود افاغنه به استان گفت: استان کرمان در این رابطه تابع دستورات کشوری بوده و ما نمی توانیم از ورود این افراد به استان بدون اجازه مرکز جلوگیری کنیم، همچنین نگاه بخشی به این موضوع مناسب نیست چراکه اگر افاغنه به استان ما نیایند به استانهای دیگر رفته و این مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد.

نگرانی های بهداشتی از حضور افاغنه / پرده اول؛ شیوع سرخک

در این میان نگرانیهای عمده دیگری نیز در خصوص جنبه های دیگر حضور صدها افغانی غیر مجاز در کرمان وجود دارد که یکی از مهمترین دغدغه ها در بخش بهداشت است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به حضور یکصد افغانی در استان کرمان نسبت به تبعات منفی حضور این افراد در استان کرمان اشاره دارد.



اسدالله گردان گفت: این افراد فاقد کارت بهداشت و نظارتهای بهداشتی هستند و هم اکنون تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند.



وی به بروز بیمارهایی توسط افاغنه طی سال گذشته در کرمان خبر داد و گفت: مهمترین مورد این بیماریها شیوع دوباره بیماره ریشه کن شده سرخک در ایران است که با تلاش و اقدام به موقع مهار شد.



وی افزود: وجود این افراد همچنین تاثیر منفیر بر سرانه بهداشتی مردم کرمان دارد و باید هر چه زودتر در راستای تعیین تکلیف افاغنه چاره اندیشی شود.

افاغنه دستگیر شده در حال ورود غیر قانونی به کشور

بخش دیگری که به شدت جامعه کرمان را تحت تاثیر قرار داده است در بخش اشتغال کرمان متمرکز می شود.

مسئول بازرسی اشتغال اتباع بیگانه استان کرمان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون استانهای همجوار کرمان از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای حضور افاغنه ممنوع شده اند و در نتیجه افاغنه در استان کرمان حضور می یابند در نهایت نیز به سایر استانها می روند اما مقصد اصلی آنها استان کرمان است.

آمار رسمی از اشغال 17 هزار شغل در کرمان توسط افغانی ها حکایت دارد



عباس نکویی افزود: با صدور کار اشتغال سعی در ساماندهی افاغنه شده است اما در این خصوص باید کارفرمایان نیز همکاری داشته باشند.



وی از اشتغال رسمی 17 هزار افغانی در استان کرمان خبر داد.



این درحالی است که استان کرمان در حال حاضر از نرخ بیکاری نسبتا بالایی برخوردار است و بسیاری از فرصتهای شغلی در زمینه های مختلف توسط افاغنه اشغال شده است.



باید به این نکته نیز توجه کرد که حضور نزدیک 200 هزار افغانی که تنها برای کسب درآمد بیشتر به استان کرمان آمده اند مسلما موجب اشغال تعداد بیشتر از اعلام رسمی صورت گرفته دارد و این درحالی است که قاچاق افاغنه به بزرگترین استان کشور که 10 درصد جمعیتش افاغنه هستند ادامه دارد و مردم کرمان نیز همچنان در انتظار تصمیم نهایی پایتخت نشینان هستند تصمیمی که می تواند در رفع بسیاری از معضلات استان کرمان تاثیر گذار باشد.