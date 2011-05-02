اعزام کارگران شهرداری ساری به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری، با تبریک روز کارگر به زحمتکشان این عرصه در شهرداری ساری افزد: به پاس زحمات کارگران حوزه خدمات شهری ساری، این افراد امسال به همراه همسرانشان به زیارت عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست و با مصوبه شورای اسلامی شهر و قید قرعه، 14 کارگر شهرداری ساری به همراه همسرانشان به زیارت سوریه می روند.

شهردار ساری با اشاره به اینکه تکریم و تجلیل از قشر زحمتکش کارگر امری واجب است تصریح کرد: توجه به معیشت و رفاه این افراد موضوعی جدی است.

حجازی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز عملیات ترمیم و اجرای روکش آسفالت در سطح خیابانهای مرکزی ساری خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون عملیات روکش آسفالت از لوپ مرکزی ساری از بلوار امام رضا به میدان ولی عصر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه چهار شرکت حفار طی چند سال اخیر وضعیت شهر و کوچه های ساری را ناهمگون کردند افزود: به واسطه کنده کاری فراوان در برخی کوچه ها و معابر شهر، اقدام به اجرای روکش کلی آسفالت در آن مناطق کردیم.

شهردار ساری همچنین با اظهار پوزش از شهروندان ساروی به واسطه کندی روند اجرای عملیات ترمیم کنده کاری در سطح شهر افزود: متاسفانه افزایش قیمت قیر و کمبود این فرآورده، عمده ترین دلیل برای کندی این روند است.

وی گفت: شهرداری ساری در سال 89 اقدام به انجام عملیات آسفالت در سطح شهر و خیابانهای مرکز استان به میزان 65 هزار تن کرده است.

حجازی با اشاره به فعالیت دو هزار راننده تاکسی در سطح شهر ساری در عین حال افزایش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری برای این خودروها را با توجه به گرانی قیمت کالاها و حامل های انرژِی ضروری دانست.