20 گفتمان دینی در بروجن برگزار می شود

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: در هفته بزرگداشت مقام معلم با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و اداره آموزش و پرورش 20 گفتمان دینی در سطح شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه این گفتمان‌ها در مدارس و دانشگاه‌های شهرستان برگزار می شود، تصریح کرد: ابعاد مختلف شخصیت استاد مطهری در این نشستها برای حاضران تشریح می شود.

وی معرفی آثار و کتابهای استاد مطهری در راستای ترغیب جوانان به مطالعه آنها از دیگر اهداف برگزاری گفتمانهای دینی است.

الهیان یاداور شد: این گفتمانها توسط روحانیون اعزامی از قم برگزار خواهد شد.

بروجن در فاصله 60 کیلومتری شهرستان شهرکرد قرار دارد.