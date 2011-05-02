20 گفتمان دینی در بروجن برگزار می شود

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: در هفته بزرگداشت مقام معلم با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و اداره آموزش و پرورش 20 گفتمان دینی در سطح شهرستان برگزار می شود.
حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه این گفتمانها در مدارس و دانشگاههای شهرستان برگزار می شود، تصریح کرد: ابعاد مختلف شخصیت استاد مطهری در این نشستها برای حاضران تشریح می شود.
وی معرفی آثار و کتابهای استاد مطهری در راستای ترغیب جوانان به مطالعه آنها از دیگر اهداف برگزاری گفتمانهای دینی است.
الهیان یاداور شد: این گفتمانها توسط روحانیون اعزامی از قم برگزار خواهد شد.
بروجن در فاصله 60 کیلومتری شهرستان شهرکرد قرار دارد.
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