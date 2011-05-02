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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۸

هفته سی و پنجم لیگ جزیره/

پیروزی منچسترسیتی مقابل وستهام/ گرانت همچنان امیدوار است

پیروزی منچسترسیتی مقابل وستهام/ گرانت همچنان امیدوار است

در آخرین دیدار هفته سی و پنجم رقابت های لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچسترسیتی موفق شد از سد وستهام قعرنشین بگذرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار هفته سی و پنجم لیگ جزیره تیم فوتبال منچسترسیتی موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد وستهام بگذرد و در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار بگیرد.

در این دیدارابتدا نایجل دی یانگ در دقیقه 10 دروازه وستهام را گشود، 5 دقیقه بعد پبلو زابالتا گل دوم را برای سیتی به ثمر رساند اما دمبا با در دقیقه 33 اختلاف را به حداقل رساند. تلاش شاگردان آورام گرانت در ادامه به جایی نرسید و وستهام یک شکست دیگر در کارنامه این فصل خود ثبت کرد تا همچنان در قعر جدول لیگ برتر باقی بماند.

گرانت بعد از بازی از نمایش خوب شاگردانش تشکر کرد و گفت:" ما امید خود را از دست نداده ایم. در سه دیدار باقی مانده به ترتیب مقابل بلکبرن، ویگان و ساندرلند دو پیروزی ویک تساوی کسب می کنیم و با 7 امتیازی که بدست می آوریم در لیگ برتر می مانیم."

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 73 امتیاز
2- چلسی 70 امتیاز
3- آرسنال 67 امتیاز
4- منچسترسیتی 62 امتیاز
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18- ویگان 35 امتیاز
19- ولورهمپتون 34 امتیاز
20- وستهام 32 امتیاز

کد مطلب 1302417

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