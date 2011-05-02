مهدی جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز سه‌شنبه سپاهان مقابل الهلال عربستان اظهار داشت: الهلال تیم قدرتمندی است و در حال حاضر قهرمان مسابقات عربستان به شمار می‌رود، این تیم در خانه خود مقابل سپاهان تن به باخت داد بنابراین روز سه‌شنبه با قدرت به مصاف ما می‌آید.

وی با بیان اینکه صعود به دور بعد و رسیدن به فینال آسیا هدف اصلی سپاهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر بتوانیم سه امتیاز این بازی را به جمع امتیازات خود اضافه کنیم تا حدود زیادی صعود خود به دور بعد را قطعی کرده و به عنوان تیم نخست به دور بعد صعود می‌کنیم.

مهاجم سپاهان با بیان اینکه شرایط میزبانی در مرحله حذفی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تاثیر بسیاری دارد، ادامه داد: باید به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود کنیم تا در مرحله حذفی کار آسان‌تری در پیش داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در فصل گذشته سپاهان به دلیل بدشانسی نتوانست به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و داوری نیز یکی دیگر از دلایل صعود نکردن ما در فصل گذشته بود اما امسال این بدشانسی‌ها به پایان رسیده و سپاهان به عنوان مدعی قهرمانی در مسابقات شرکت می‌کند.