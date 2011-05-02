افزایش کیفیت نان نیازمند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت است

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: یکی از برنامه‌های مهم در راستای افزایش کیفیت نان توجه به تولید آرد با کیفیت و فراهم‌ ساختن ‌زیرساخت‌های لازم برای تولید گندم مناسب است که باید از زمان تولید گندم تا تبدیل آرد به نان به این مسائل توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های در دست اقدام به منظور بهبود کیفیت نان، افزودن مواد بهبود دهنده استاندارد به آرد است که این بهبود‌دهنده در صورت تایید دانشگاه علوم پزشکی و اخذ مجوز، از کشور فرانسه وارد خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری مرکزی ادامه داد: ترکیب گندم از طریق واردات از استان‌های مختلف و آموزش تخصصی نانواها از دیگر برنامه‌های دردست اقدام در راستای افزایش کیفیت نان است.

عاشوری افزود: یکی دیگر از برنامه‌ها درجه‌بندی نانوایی‌ها از نظر تولید نان با کیفیت و فرهنگ‌سازی در بین مردم است.