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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۶

افزایش کیفیت نان نیازمند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت است

افزایش کیفیت نان نیازمند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استانداری مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت نان گفت: افزایش کیفیت نان نیازمند برنامه‌های کوتاه و بلندمدت بوده که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای آن افزایش قیمت نان است.

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: یکی از برنامه‌های مهم در راستای افزایش کیفیت نان توجه به تولید آرد با کیفیت و فراهم‌ ساختن ‌زیرساخت‌های لازم برای تولید گندم مناسب است که باید از زمان تولید گندم تا تبدیل آرد به نان به این مسائل توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های در دست اقدام به منظور بهبود کیفیت نان، افزودن مواد بهبود دهنده استاندارد به آرد است که این بهبود‌دهنده در صورت تایید دانشگاه علوم پزشکی و اخذ مجوز، از کشور فرانسه وارد خواهد شد.
 
معاون برنامه‌ریزی استانداری مرکزی ادامه داد: ترکیب گندم از طریق واردات از استان‌های مختلف و آموزش تخصصی نانواها از دیگر برنامه‌های دردست اقدام در راستای افزایش کیفیت نان است.
 
عاشوری افزود: یکی دیگر از برنامه‌ها درجه‌بندی نانوایی‌ها از نظر تولید نان با کیفیت و فرهنگ‌سازی در بین مردم است.
کد مطلب 1302427

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