68 هزار جلد کتاب به ادارت و مساجد مرکزی اهدا شد

مصطفی مشایخی گفت: این تعداد جلد کتاب باهدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بین افراد به ویژه قشر جوان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد جلد کتاب بیش از سه هزار جلد کتاب به مساجد وکتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مساجد اهدا شده است، افزود: به مدارس مقاطع راهنمایی و متوسطه نیز بیش از 23 هزار و 135 جلد کتاب با عناوین و موضوعات مختلف اهدا شد.

مشایخی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری تعداد کتب اهدایی به کتابخانه ها ونهادها به20 برابر افزایش یابد.

با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی در سلامت روانی و اخلاقی فرد و جامعه و تعلیم و تربیت بسیار موثراست، اظهار کرد: قران کریم به نقش و اهمیت کتاب توصیه فراوان کرده و آیه " ن و القلم و مایسطرون" نماد بارز اهمیت والای کتاب در آیان و روایات است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: کتابداران باید به عنوان سنگربان فرهنگی به مسجد و کتاب اهمیت دهند زیرا جامعه بدون بهره از کتاب مرده است.



