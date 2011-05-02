کمال فدایی فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با هدف کنترل قیمت کالاهای فروش اقساطی در مراکز فروش، فروشگاههای بزرگ زنجیره ای طرح نظارت بر عملکرد اینگونه فروشگاهها در سطح شهر اراک آغاز شد.

وی افزود: با توجه به بررسی های بعمل آمده و بازرسیهای صورت گرفته از این فروشگاهها در نظرگرفتن قوانین و مقررات نظام صنفی عملکرد اینگونه مراکز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فدایی گفت: بر اساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میزان سود حاصل از فروش اقساطی به ازای دو درصد مبلغ باقی مانده اقساط از هر ماه است که ممکن است این موضوع توسط فروشگاههای بزرگ رعایت نشود.